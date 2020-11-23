Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân kèm tâm thư "xin lỗi con" khiến ai nấy xót xa. Hiện UBND xã đang phát thông báo tìm nhân thân cho cháu bé.

Mới đây, UBND xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát thông báo tìm nhân thân cho một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Loan (47 tuổi, trú tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim) báo chính quyền xã về việc phát hiện một bé trai bị bỏ trong thùng giấy ở trước cửa nhà mình.

Theo chị Loan, khoảng 3 giờ 45 sáng nay, chị dậy để tắt bóng điện ngoài sân thì nghe tiếng trẻ con khóc trước cổng. Ra ngoài kiểm tra, chị bàng hoàng phát hiện một chiếc thùng bằng giấy, bên trong là bé trai cùng một số vật dụng.

Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh: Vietnamnet

Chị Loan lập tức đưa cháu bé vào nhà chăm sóc, đồng thời báo chính quyền địa phương. Qua thăm khám, em bé bị bỏ rơi mới sinh khoảng 10 ngày, rốn đã khô, nặng khoảng 2,7kg, sức khỏe bình thường.

Bên trong thùng giấy phát hiện cháu bé còn có một lá thư tay được cho là của người mẹ để lại. Nội dung bức thư là: "Mẹ xin lỗi con, vì hoàn cảnh mà mẹ phải chọn cách này. Cầu xin trời phật phù hộ cho con".

Trao đổi với Vietnamnet, chị Loan cho biết vợ chồng chị đã có 3 người con. Khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi trước cổng, chị rất mừng và có nguyện vọng được nuôi dưỡng cháu. Chính quyền xã cũng đã bàn giao em bé cho gia đình chị Loan tạm thời chăm sóc. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, phía xã sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

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