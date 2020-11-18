Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà cặp vợ chồng hiếm muộn, đọc tâm thư người mẹ để lại mà thắt lòng

Xã hội 18/11/2020 19:13

Nghe tiếng gõ cửa lúc rạng sáng, anh D. ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Do hiếm muộn nhiều năm, vợ chồng anh D. có nguyện vọng được nuôi cháu bé.

Mới đây, tại xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra trường hợp bé trai bị bỏ rơi khiến ai nấy xót xa thương cảm. 

Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, vào rạng sáng ngày 17/11, anh D. (trú thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài) nghe tiếng gõ cửa nên mở cổng ra kiểm tra. Người đàn ông phát hiện một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong bọc chăn cùng nhiều vật dụng cá nhân nên trình báo chính quyền địa phương.

Khi kiểm tra, anh D. phát hiện một lá thư được cho là do mẹ đứa bé để lại. Bức thư có nội dung: "Em hoàn cảnh khó khăn không nuôi được con. Mong anh chị nhận và nuôi giúp em. Con sinh ngày 10/10/2020. Em vô cùng cảm ơn anh chị". 

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Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà vợ chồng hiếm muộn - Ảnh: Internet

Được biết, bé trai bị bỏ rơi nặng khoảng 3kg, sức khỏe ổn định. Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao em bé cho vợ chồng anh D. tạm thời chăm sóc. Được biết, hai vợ chồng đã kết hôn 11 năm nhưng vẫn chưa có con. 

UBND xã Thạch Đài đã phát thông báo tìm nhân thân cho cháu bé. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền xã sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật. 

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