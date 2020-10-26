Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở giữa cánh đồng trong đêm lạnh, đôi vợ chồng lập tức đưa bé gái vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Mới đây, người dân ở thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin trên Vietnamnet, khoảng 3 giờ sáng 22/10, vợ chồng anh Nguyễn Thái Học (ngụ thị trấn Hậu Lộc) ra cánh đồng Cồn Dinh gần nhà thì phát hiện bên bờ ruộng có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc chăn nhung, tình trạng sức khỏe yếu, cơ thể lạnh tím tái.

Vợ chồng anh Học lập tức bế bé gái vào trạm y tế xã cấp cứu. Hiện sức khỏe bé gái sơ sinh đã ổn định.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng - Ảnh: FB

Nhận tin báo, chính quyền thị trấn Lộc Hà nhanh chóng có mặt lập biên bản, tạm bàn giao em bé bị bỏ rơi cho một gia đình trên địa bàn chăm sóc.

Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền xã sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

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