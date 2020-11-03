TP.HCM: Xót xa bé trai bị mẹ bỏ rơi sau 2 ngày chào đời

Xã hội 03/11/2020 18:10

Bé trai bị bỏ rơi ở bệnh viện suốt 2 tháng qua khiến đội ngũ y bác sĩ vô cùng xót xa. Phía bệnh viện đã nhiều lần liên lạc với người mẹ nhưng không được.

Chiều 3/11, bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết BV đang chăm sóc một bé trai bị bỏ rơi

Theo thông tin trên Pháp Luật TP.HCM, vào ngày 26/8, bà Hồ Thị T. (37 tuổi, xã An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) vào BV quận Thủ Đức sinh con. Sản phụ sinh một bé trai 1,9kg. Do cháu bé có biểu hiện viêm phổi, nhiễm trùng huyết nên được chuyển tới đơn vị Hồi sức nhi thuộc Khoa Hồi sức tích cực chống độc BV quận Thủ Đức để điều trị.

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Xót xa bé trai bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Đến ngày 28/8, bà T. được xuất viện về quê. Những ngày tiếp theo, phía BV gọi điện yêu cầu bà T. lên chăm sóc và đưa cháu bé về. Nếu hoàn cảnh gia đình khó khăn, BV sẽ hỗ trợ viện phí. 

Vợ chồng bà T. hứa hẹn sẽ lên đón con nhưng vẫn không tới. BV liên hệ qua điện thoại thì người phụ nữ không nghe máy. 

Hiện BV quận Thủ Đức đã gửi công văn đến nơi bà T. cư trú yêu cầu đón con về. Nếu vẫn không liên hệ được hoặc bà T. không muốn đón con về, UBND phường Tam Phú, quận Thủ Đức sẽ làm hồ sơ đưa cháu bé vào diện bỏ rơi. 

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