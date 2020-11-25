Bắt quả tang chồng 'trần như nhộng' với bồ, vợ uất ức đi đánh ghen ai ngờ bị 'Tuesday' gọi cảnh sát kiện ngược

Thế giới 25/11/2020 10:30

Bắt gặp chồng ngoại tình, người vợ bị 'Tuesday' vu oan khiến cô bị đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai. Vụ việc khiến dân mạng vô cùng bức xúc.

Mới đây, trang ETToday đưa tin về một vụ ngoại tình đầy éo le thu hút sự quan tâm của dân mạng. Sau khi bắt quả tang chồng ngoại tình, cô vợ chưa kịp đánh ghen thì đã bị "Tuesday" phốt ngược lại, thậm chí còn bị bắt lên đồn cảnh sát giải trình.

Cụ thể, người phụ nữ tên Xiaoyun sống tại Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) có chồng là giám đốc một bệnh viện tư nhân.

Trong thời gian Xiaoyun mang thai, người chồng đã tòm tem với một nữ y tá trong bệnh viện. Chẳng những vậy, anh ta còn thuê nhà cho nhân tình ngay gần nhà mình để tiện "hú hí" với nhau. Trong khi vợ chồng Xiaoyun sống ở tầng 27 thì kẻ thứ ba ở tầng 24. Cả hai đã qua lại suốt 1 năm trời mà Xiaoyun không hề biết gì.

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Người vợ đau đớn phát hiện nhân tình của chồng chỉ sống cách mình 3 tầng lầu - Ảnh: Sichuan Minsheng Channel

Sau khi thấy chồng có nhiều dấu hiệu bất thường, Xiaoyun âm thầm theo dõi và phát hiện kẻ phá hoại gia đình mình chỉ sống cách 3 tầng lầu. Ngày 19/11 vừa qua, người vợ đã xông vào căn hộ của kẻ thứ ba và tận mắt chứng kiến chồng mình đang "trần như nhộng" cạnh nhân tình.

Quá đau đớn, Xiaoyun xông vào đánh ghen nhưng cuối cùng lại bị chồng đánh ngược lại. Chẳng những vậy, "Tuesday" còn báo cảnh sát nhà mình bị cướp khiến Xiaoyun bị đưa về đồn điều tra. 

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Người vợ bị chồng đánh bầm tím - Ảnh: Sichuan Minsheng Channel

Nói về cuộc hôn nhân này, Xiaoyun cho biết cả hai đã ở bên nhau được 7 năm và sinh được một trai một gái, con gái út mới được 6 tháng tuổi. 

"Chúng tôi quen nhau tại Nam Xương vào năm 2013, khi ấy tôi mới 18 tuổi. Trải qua 7 năm không dễ dàng gì, giờ lại xảy ra chuyện. Tôi không muốn sống nữa", Xiaoyun chia sẻ với truyền thông.

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Cô vợ buồn bã chia sẻ với truyền thông - Ảnh: Sichuan Minsheng Channel
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Con gái út của đôi vợ chồng mới 6 tháng tuổi - Ảnh: Sichuan Minsheng Channel

Chồng của Xiaoyun cho biết mối quan hệ của họ đã thực sự gặp vấn đề và cả hai đang đàm phán về việc ly hôn. Trước cáo buộc đánh vợ và ngoại tình, anh ta không đưa ra ý kiến gì. 

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Người chồng từ chối bình luận về cáo buộc đánh vợ và ngoại tình - Ảnh: Sichuan Minsheng Channel

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều không tiếc lời chỉ trích gã chồng và tiểu tam, đồng thời thương cảm cho 7 năm thanh xuân đáng tiếc của người vợ. 

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