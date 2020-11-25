Nhìn thấy chi tiết khác lạ của đứa con vừa chào đời, chồng đuổi vợ đi đòi ly hôn, kết quả xét nghiệm ADN hé lộ bí mật động trời

Thế giới 25/11/2020 10:31

Ngay khi vừa nhìn thấy đứa con mới sinh, người chồng phũ phàng đuổi vợ về nhà mẹ đẻ, đòi ly hôn mà không nghe bất kỳ lời giải thích nào.

Thời khắc đón đứa con đầu lòng đáng ra là khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Thế nhưng, chỉ vì điểm khác biệt của đứa trẻ mà một người chồng phũ phàng đuổi vợ về nhà mẹ đẻ, đòi ly hôn. Đây là câu chuyện được một người phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo đó, cách đây hơn 6 tháng, chị sinh được một cô con gái. Tuy nhiên, ngay khi cô bé vừa chào đời, làn da của bé sẫm màu giống người gốc Phi trong khi cả 2 vợ chồng đều là người da trắng. Điều này khiến người chồng tên Jim tức giận vì cho rằng vợ ngoại tình.

Chưa hết, người chồng này còn kể lại sự việc với gia đình, đăng bài lên mạng xã hội và đòi ly hôn. Nhiều người gọi đến chỉ trích, mỉa mai người vợ.

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Thấy con sinh khác màu da, người chồng nhẫn tâm đuổi vợ về nhà mẹ đẻ - Ảnh minh họa: Internet

Khi người vợ trở về nhà thì phát hiện chồng đã ném đồ đạc của mình ra ngoài, thay ổ khóa và đuổi cô về nhà mẹ đẻ. Ngay cả căn phòng em bé chuẩn bị trước đó cũng bị phá bỏ hoàn toàn. Người chồng thậm chí còn phá hủy cả xưởng vẽ, phá bỏ những tác phẩm mà cô vẽ để bán kiếm tiền. Dù bị đối xử tệ bạc, cô vợ vẫn cố chịu đựng, tập trung chăm sóc con.

Vì không thể chịu đựng sự oan ức này nên cô đã đề nghị 2 bố con xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm cho thấy, 2 người là bố con ruột khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Lúc này, bí mật về bà cố của Jim mới được hé lộ. Theo đó, bà đã ngoại tình với một người đàn ông gốc Phi rồi sinh ra ông nội Jim. Khi biết được sự thật, Jim đã cố gắng tìm đến xin lỗi vợ và mong được tha thứ. Tuy nhiên, người vợ chưa đồng ý vì cần thời gian để suy nghĩ thêm.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều bức xúc trước hành động của người chồng, khuyên chị vợ đừng nên tha thứ cho anh ta. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cô nên suy nghĩ thật kỹ để tránh đưa ra quyết định sai lầm trong lúc tức giận.

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Từ khóa:   nghi vợ ngoại tình xét nghiệm ADN bí mật động trời

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