Vừa quan hệ với vợ, chồng tiếp tục ân ái với ‘bồ nhí’ ngay tại phòng trọ, chính thất bất ngờ ra tay khiến cặp đôi trả giá đắt

Thế giới 24/11/2020 14:38

Sau khi quan hệ với vợ, người đàn ông tiếp tục “mây mưa” với nhân tình. Ngay lúc này, người vợ lao vào đâm tình địch.

Theo Asia One, sự việc xảy ra vào năm 2019 tại Malaysia. Theo đó, người đàn ông 28 tuổi cùng cô vợ 46 tuổi thuê phòng trọ tại Lajong Lane, Sibu. Vào thời điểm xảy ra sự việc, người vợ hẹn nhân tình 34 tuổi của chồng đến gặp mình và chồng để ba mặt một lời. Người phụ nữ này cũng hứa sẽ không làm gì cả. Sau đó, cả ba vui vẻ trò chuyện. 

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Vợ quyết định đâm tình địch sau khi ân ái vì quá bức xúc sau một thời gian dài bị 'cắm sừng' - Ảnh: Internet

Trong khi người chồng uống rượu thì 2 người phụ nữ chỉ uống nước ngọt. Sau đó, cả ba đồng ý quan hệ tình dục. Sau khi "mây mưa", người vợ nói với chồng đi vệ sinh. Lúc này, anh chồng tiếp tục ân ái với người tình. Sau khi vào phòng, người vợ bất ngờ dùng dao giấu sẵn trước đó đâm nhân tình của chồng khiến nạn nhân hét lên trong đau đớn. Sau khi gây án, người vợ định bỏ trốn nhưng bị người chồng đuổi theo giữ lại.

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện người phụ nữ 34 tuổi nằm gục bên cạnh chiếc đệm trong phòng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do bị đâm vào các bộ phận kín, mất nhiều máu.

Cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm đâm tình địch để trả thù vì chồng ngoại tình trong một thời gian dài. Được biết, cặp vợ chồng này đã kết hôn được 7 năm, người chồng làm nghề lơ xe tải còn vợ làm phục vụ tại quán cà phê. Trong khi đó, cô nhân tình làm việc tại một cơ sở khai thác gỗ, đã có 4 người con. Chồng cô không hề hay biết gì về việc vợ ngoại tình.

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Từ khóa:   Malaysia chồng ngoại tình vợ ngoại tình

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