Lắp camera chống trộm, chồng bất ngờ phát hiện bí mật động trời của vợ khiến cả gia đình tan nát

Thế giới 24/11/2020 10:25

Để chống trộm trong nhà, người chồng lén lắp camera ở phòng khách. Nào ngờ anh phát hiện bí mật động trời của vợ, khiến gia đình tan nát.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những câu chuyện kể về việc lắp camera trong nhà rồi vô tình phát hiện bí mật động trời của vợ hoặc chồng. Mới đây, câu chuyện của một người đàn ông sống tại Kenya bất ngờ được cộng đồng mạng “đào” lại, được mọi người đặc biệt quan tâm.

Theo đó, vào tháng 8/2016, một người đàn ông sống tại thủ đô Nairobi (Kenya) quyết định lắp một chiếc camera tại phòng khách của mình để chống trộm. Trong một lần mở camera để kiểm tra, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ mình đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cùng với một người đàn ông khác.

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Lắp camera trong nhà, người chồng phát hiện bí mật động trời của vợ - Ảnh: Internet

Qua quá trình quan sát, anh chồng nhận ra người đàn ông này là nhân viên bảo vệ ở cổng khu nhà mình. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, 2 người này đã dan díu sau lưng anh chồng được một thời gian nhưng anh chồng không hề biết gì.

Không chỉ ngồi tâm sự, cặp "gian phu dâm phụ" còn ôm ấp, quan hệ tình dục ngay trong phòng khách. Người chồng cũng tiết lộ thêm, trước khi phát hiện sự việc, anh thường xuyên bị vợ từ chối "chuyện ấy" nhiều lần. Dù vậy, anh chỉ nghĩ rằng tình cảm của vợ đã thay đổi, không còn như trước chứ chưa bao giờ nghĩ vợ ngoại tình. Sự thật đau lòng này khiến anh chồng không khỏi suy sụp, thất vọng và tức giận.

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Sau khi phát hiện vợ ngoại tình, anh chồng đã quyết định đuổi vợ ra ngoài rồi ly hôn - Ảnh: Internet

Sau cùng, người chồng quyết định chụp lại những bức ảnh từ camera quan sát rồi công khai khiến cho vợ và nhân tình xấu hổ. Đồng thời, anh cũng quyết định đuổi vợ ra khỏi nhà và ly hôn. Về phía kẻ thứ 3, sau khi sự việc bại lộ, anh ta cũng nhanh chóng bị đuổi việc.

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