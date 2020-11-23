Bị phát hiện ngoại tình nhưng kẻ thứ 3 vẫn ngoan cố ngồi yên không chịu lên tiếng xin lỗi. Chỉ đến khi nhìn thấy hình phạt được đưa ra thì người này mới lên tiếng cầu xin.

Nhiều ngày nay, cư dân mạng Trung Quốc không ngừng bàn tán về vụ đánh ghen oái oăm xảy ra tại huyện Điện Bạch, tỉnh Quảng Đông. Theo đó, lợi dụng lúc chồng không có nhà, người vợ đã đưa nhân tình về nhà “mây mưa”. Không ngờ khi cả hai đang “vui vẻ” trên giường thì người chồng và bạn bè bất ngờ ập vào.

Bị bắt gặp ngoại tình, người đàn ông mặc duy nhất chiếc quần lót vẫn thản nhiên ngồi trên giường - Ảnh: Internet

Bị phát hiện ngoại tình, người vợ xấu hổ, quấn khăn tắm rồi gục mặt khóc lóc. Trong khi đó, người tình lại có thái độ khá bình thản. Gã chỉ mặc một chiếc quần lót trên người, ngồi khoanh chân trên giường mặc kệ người chồng chửi rủa, lăng mạ hay quay video lại.

Sau cùng, người chồng phải đem rọ heo ra người này mới biết hối lỗi - Ảnh: Internet

Sau đó, người phụ nữ bị chồng tát còn kẻ thứ 3 cũng bị đánh đập đến mức chảy máu mũi. Phải đến khi người chồng gọi bạn bè mang rọ heo vào và trói lại, kẻ thứ 3 mới sợ hãi, khóc lóc van xin tha thứ. Dù vậy, người chồng vẫn không chấp nhận lời xin lỗi. Anh ta cùng bạn bè trói, nhốt gã vào rọ heo rồi thả trôi sông.

Dù anh ta đã xin lỗi nhưng người chồng vẫn không tha thứ, đem kẻ thứ ba thả trôi sông - Ảnh: Internet

Được biết, sau đó cơ quan cảnh sát đã mở cuộc điều tra và ra lệnh bắt giữ người chồng cùng với 3 người bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-may-mua-bi-bat-gap-ke-thu-3-chi-mac-chiec-quan-lot-van-ngoan-co-khong-he-rang-den-khi-thay-hinh-phat-moi-hoang-so-xin-tha-387822.html