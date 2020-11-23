Lỡ trao thân cho bạn trai, nữ sinh 14 tuổi chết lặng khi biết clip nhạy cảm của mình bị phát tán khắp trường

Thế giới 23/11/2020 16:00

Sau khi clip nhạy cảm bị phát tán, nữ sinh bị các bạn ở trường châm chọc, rơi vào trầm cảm nặng, phải chuyển trường.  

Ngày 20/11 vừa qua, tòa án Singapore đã tổ chức phiên tòa xét xử một nam thanh niên có tên là Dylan Tan Sheng Xuan (21 tuổi, người Singapore) vì quan hệ với nữ sinh 14 tuổi, phát tán clip đồi trụy. 

Theo truyền thông nước này đưa tin, Tan và nạn nhân quen biết nhau trên mạng xã hội vào tháng 12 năm ngoái, lúc này nữ sinh chỉ mới 14 tuổi. Sau đó 4 ngày, người này tỏ tình và được cô gái đồng ý. Ngay sau đó, Tan đã gửi cho bạn gái những bức ảnh khỏa thân của mình và đề nghị nạn nhân làm điều tương tự nhưng bị từ chối.

Tuy nhiên, sau nhiều lần ban trai nài nỉ, cô gái cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó, cả hai quan hệ tình dục rồi nhanh chóng chia tay. Tan chia tay bạn gái 14 tuổi với lý do cô quá trẻ con, hay dựa dẫm và liên tục nhắn tin trong khi mình bận chơi điện tử.

Sau khi chia tay không lâu, Tan Sheng Xuan đã liên lạc với một số người bạn cùng trường với bạn gái cũ. Gã cho rằng cô gái đã nói xấu mình với nhiều người nên quyết định trả thù.

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Sau khi biết clip nhạy cảm bị phát tán, nữ sinh trầm cảm phải chuyển trường - Ảnh minh họa: Internet

Tan Sheng Xuan gửi những đoạn clip nhạy cảm của cả hai cho người bạn trong trường. Sau đó, người này đã chia sẻ cho những bạn học khác và chúng nhanh chóng được gửi đi khắp trường. 

Sau khi những clip nhạy cảm bị phát tán, nữ sinh không hay biết gì nên vẫn đi học bình thường. Lúc này, cô gái bị bạn bè nhìn bằng những ánh mắt xem thường và dè bỉu. Biết được nguyên nhân, nữ sinh này đã rời khỏi lớp học vì không chịu được lời bàn tán của mọi người xung quanh. Nạn nhân dần bị mọi người xa lánh và phải chuyển trường học vì trầm cảm.

Vào ngày 6/1, nữ sinh này đã nộp đơn khiếu nại đến cảnh sát. Đến ngày 20/11 vừa qua, tòa án đã tổ chức phiên tòa xét xử Tan vì tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, lạm dụng tình dục và lưu giữ hình ảnh đồi trụy. Liên quan đến vụ việc trên, mẹ của Tan không bảo lãnh cho con trai vì muốn dạy cho con bài học nhớ đời.

Được biết, đối tượng sẽ bị tuyên án vào ngày 10/12 với tội danh quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Tan có thể bị phạt tù tối thiểu 10 năm và nộp phạt.

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Từ khóa:   Singapore quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên lạm dụng tình dục

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