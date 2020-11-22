Hy hữu: Chồng đánh người lạ để ‘vào tù 1, 2 hôm vì không muốn nhìn thấy vợ’ và cái kết đắng

Thế giới 22/11/2020 10:26

Sau khi cãi nhau với vợ, người chồng đã quyết định đánh người lạ để được vào tù, không phải gặp vợ một vài ngày.

Trước nay, việc các ông chồng cãi nhau với vợ rồi bỏ nhà ra đi không phải chuyện hiếm thấy. Thế nhưng, đánh người để được ở tù, không phải về nhà thấy mặt vợ như anh chồng Trung Quốc này thì đúng là chuyện hy hữu.

Được biết, sự việc này xảy ra tại Thủy Liên, Giang Tô, Trung Quốc. Truyền thông nước này đưa tin, vào đêm 10/11, Cảnh sát thành phố Thủy Liên nhận được tin báo về 2 đối tượng đánh nhau trên phố. Ngay sau đó, cảnh sát đã xuất hiện, đưa cả hai về đồn.

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Cãi nhau với vợ, người chồng muốn ở tù để tránh mặt - Ảnh: Internet

Tại đây, hai người này khai không quen biết nhau. Theo lời kể của nam thanh niên họ Lưu (25 tuổi), hôm đó anh uống rượu với đồng nghiệp nên về nhà muộn. Sau đó, anh Lưu và vợ cãi nhau. Vì tức giận nên anh chàng bỏ ra ngoài.

Trên đường đi, anh Lưu thấy nam thanh niên tên Thạch liếc nhìn mình một cái. Ngay lúc tâm trạng không tốt, chưa biết trút vào đâu, cùng với ý định “vào tù 1, 2 hôm để không phải nhìn thấy vợ”, Lưu lao vào đánh Thạch ngay giữa đường.

Tại đồn cảnh sát, Lưu thừa nhận muốn đánh người để vào tù nhằm bình tâm lại. Sau cùng, anh chồng cũng toại nguyện được vào tù. Theo đó, người đàn ông này bị tạm giam 7 ngày. Dù mọi chuyện diễn ra như mong muốn nhưng sau khi nhận bản án, Lưu ngay lập tức hối hận nhưng đã quá muộn.

Từ khóa:   Trung Quốc chuyện hy hữu đánh người để ở tù

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