Nữ thực tập sinh người Việt vứt thi thể 2 con sinh đôi tại Nhật: Không chịu cung cấp thông tin về bố 2 đứa trẻ

Thế giới 21/11/2020 10:07

Nữ thực tập sinh 21 tuổi bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì tình nghi vứt thi thể 2 đứa con sinh đôi trong thùng giấy. Tại cơ quan điều tra, cô gái vẫn chưa chịu cung cấp thông tin cha 2 đứa trẻ.

Mới đây, trang Japan Today của Nhật Bản đưa tin, sở cảnh sát Ashikita (Kumamoto, Nhật Bản) vừa bắt giữ cô gái người Việt 21 tuổi vì tình nghi vứt thi thể 2 đứa con sinh đôi.

Cũng theo nguồn tin trên, cô gái này đến Nhật Bản từ năm 2018 theo diện thực tập sinh kỹ thuật. Tại cơ quan điều tra, cô đã thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai ban đầu, cô sinh được 2 bé trai trong ký túc xá vào ngày 10/11 vừa qua. Sau đó, người mẹ bọc cả hai trong một tấm vải và đặt vào thùng giấy.

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Cảnh sát Ashikita vừa bắt giữ cô gái người Việt 21 tuổi vì tình nghi vứt thi thể 2 đứa con sinh đôi - Ảnh: Japan Today

Vào ngày 16/11, nữ thực tập sinh mang chiếc thùng giấy đến bệnh viện ở thành phố Yatsushiro. Tại đây, cô gái nói với các nhân viên y tế rằng đã sinh con tại ký túc xá và 2 đứa trẻ đã tử vong. Bên cạnh đó, theo thông tin trên NHK, hai đứa trẻ đã được cắt dây rốn, không có chấn thương nào trên cơ thể. 

Cảnh sát cho biết thêm, cô gái vẫn chưa chịu cung cấp thông tin về cha của 2 đứa trẻ. Hiện cảnh sát nước này vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

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