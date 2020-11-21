Liên quan đến vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế, cả 4 đối tượng tham gia đã được mời đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Nhiều ngày qua, vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế được dư luận đặc biệt quan tâm. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố 4 bị can bao gồm: Nguyễn Thị Thùy Trâm (sinh năm 1992, trú tại 30/3/73 Bùi Thị Xuân, TP. Huế), Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1983), Đặng Thị Thùy Trang (sinh năm 1979) và Lê Công (sinh năm 1991, cùng trú tại xã Hải Dương, thị xã Hương Thủy) với tội danh làm nhục người khác.

Chân dung 4 nghi can trong vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, vào ngày 16/11, 4 đối tượng phát hiện cô gái đang ngồi cùng chồng của 1 phụ nữ trong nhóm nên đã xông vào khống chế, lột hết quần áo, đánh đập, lăng nhục rồi quay lại clip đăng lên mạng xã hội.

Sau khi nhận được tin trình báo của nạn nhân, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trâm - Ảnh: Internet

Nguyễn Thị Bé tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Lê Công cũng tham gia đánh đập cô gái dã man - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, một người bạn của nạn nhân cho biết nhóm người này đã đánh ghen nhầm, cô gái không hề ngoại tình, cướp chồng ai. Hiện nạn nhân đang hoảng loạn, thậm chí đòi tự tử vì không chịu được nhục nhã này.

Trước đó, vào tối 18/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gần 3 phút ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị nhóm người đánh đập dã man tại TP. Huế. Trong clip, nhóm người này lớn tiếng chửi bới, lột quần áo của cô gái. Không dừng lại ở đó, một người đàn ông vừa mắng chửi vừa đánh vào mặt, vùng kín của nạn nhân.

Lộ diện 4 người tham gia vụ đánh ghen tàn nhẫn ở Huế Nhóm 4 người trong đó có 3 nữ, 1 nam đã thực hiện hành vi đánh đập tàn nhẫn đối với 1 người phụ nữ, quay clip phát tán lên mạng xã hội vì nghi ngờ nạn nhân có quan hệ bất chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-danh-ghen-kinh-hoang-o-hue-he-lo-chan-dung-4-doi-tuong-va-nguyen-nhan-danh-co-gai-tre-tan-nhan-387585.html