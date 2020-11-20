Liên quan đến vụ đánh ghen tàn nhẫn tại Huế, cơ quan công an đã khởi tố vụ án vì tội làm nhục người khác. Vụ việc khiến nạn nhân hoảng loạn, đòi tự tử.
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Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã xác định được nhóm người có hành vi đánh ghen tàn nhẫn gây xôn xao xã hội nhiều ngày qua.
Liên quan đến sự việc trên, một người bạn của nạn nhân chia sẻ trên Pháp luật và Bạn đọc rằng nhóm người này đánh ghen nhầm. Cô gái bị lột đồ, đánh đập không hề ngoại tình, cướp chồng ai. Hiện nạn nhân đang hoảng loạn, thậm chí đòi tự tử vì không chịu được sự nhục nhã này.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều tối 15/11 vừa qua tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế. Thời điểm trên, nạn nhân đang ngồi chơi ở bờ kè ven biển thì bị một nhóm người tấn công dã man. Theo đó, nạn nhân bị 4 phụ nữ và một người đàn ông ghì chặt xuống nền đường, lột sạch quần áo.
Tiếp đó, một người đàn ông liên tục chửi bới, đánh vào vùng mặt, vùng kín và ngực của nạn nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dùng điện thoại quay cận mặt và những vùng nhạy cảm của cô gái.
Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.