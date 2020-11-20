Liên quan đến vụ đánh ghen tàn nhẫn tại Huế, cơ quan công an đã khởi tố vụ án vì tội làm nhục người khác. Vụ việc khiến nạn nhân hoảng loạn, đòi tự tử.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã xác định được nhóm người có hành vi đánh ghen tàn nhẫn gây xôn xao xã hội nhiều ngày qua.

Liên quan đến sự việc trên, một người bạn của nạn nhân chia sẻ trên Pháp luật và Bạn đọc rằng nhóm người này đánh ghen nhầm. Cô gái bị lột đồ, đánh đập không hề ngoại tình, cướp chồng ai. Hiện nạn nhân đang hoảng loạn, thậm chí đòi tự tử vì không chịu được sự nhục nhã này.

Nạn nhân trong vụ đánh ghen tàn nhẫn ở Huế hiện đang hoảng loạn, có ý định tự tử - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều tối 15/11 vừa qua tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế. Thời điểm trên, nạn nhân đang ngồi chơi ở bờ kè ven biển thì bị một nhóm người tấn công dã man. Theo đó, nạn nhân bị 4 phụ nữ và một người đàn ông ghì chặt xuống nền đường, lột sạch quần áo.

Tiếp đó, một người đàn ông liên tục chửi bới, đánh vào vùng mặt, vùng kín và ngực của nạn nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dùng điện thoại quay cận mặt và những vùng nhạy cảm của cô gái.

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế: Những người lột đồ, giữ tay chân và đánh vào vùng kín cô gái có thể đối diện hình phạt nào? Theo quan điểm của Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), con người luôn được pháp luật bảo vệ dù nạn nhân bị đánh có đúng là “tiểu tam” hay không. Đánh người, lột đồ và làm nhục người khác là hành vi trái pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

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