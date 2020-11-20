Vụ giết người vì giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Khởi tố người chồng

Xã hội 20/11/2020 10:29

Liên quan đến vụ việc chồng giết người vì giải cứu vợ ở Vĩnh Long, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) để điều tra về tội giết người. Trước đó, đối tượng đã giết người vì giải cứu vợ là chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi).

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Sau khi giết người vì giải cứu vợ, anh Giao đến cơ quan công an trình báo sự việc - Ảnh: Internet

Vào chiều 19/11, Công an Vĩnh Long cũng xác nhận bà Võ Thị Kim Chi (57 tuổi, tạm trú Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra đầu thú do có liên quan đến việc thuê người bắt cóc con gái ruột là chị Hằng. 

Trước đó, con trai bà Chi là Nguyễn Thanh Nhựt cũng đã ra đầu thú vì trực tiếp tham gia, dẫn đường cho nhóm bắt cóc. Theo lời khai ban đầu của các nghi can, ngày 15/11, bà Chi thuê nhóm người bắt cóc con gái với số tiền ứng trước khoảng 10 triệu đồng.

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Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Trưa cùng ngày, nhóm này đến quán cà phê ven quốc lộ 53, xã Long An, huyện Long Hồ thì thấy chị Hằng đang ở quán. Sau đó, nhóm người này dừng ô tô xông vào dùng bình xịt hơi cay tấn công, lôi chị ra ngoài.

Lúc này, anh Giao lao ra giải cứu, cầm thanh sắt chống trả, đâm về phía nhóm người bắt cóc khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương. Sau đó, anh Giao đến cơ quan công an trình báo sự việc và bị tạm giữ để điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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