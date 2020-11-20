Vụ cụ ông 62 tuổi tử vong sau khi vào nhà nghỉ với 1 phụ nữ: Giới chuyên môn nhận định nguyên nhân

Xã hội 20/11/2020 09:51

Sau khi vào nhà nghỉ với một người phụ nữ, cụ ông 62 tuổi tử vong. Bước đầu những người có chuyên môn nhận định nguyên nhân có thể là một chứng bệnh thường gặp khi quan hệ tình dục.

Trước đó, vào ngày 17/11, trên địa bàn xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình xảy ra vụ việc cụ ông 62 tuổi tử vong trong nhà nghỉ. Nạn nhân được xác định là ông L.H.Q trú tại xã Quỳnh Hội.

Vào thời điểm trên, ông Q. và bà N.T.M (43 tuổi, trú xã Quỳnh Hội) đến nhà nghỉ ở xã Quỳnh Mỹ thuê phòng trên tầng 2 để “tâm sự”. Sau khi nhận phòng khoảng 30 phút, lễ tân thấy bà M. chạy xuống nhờ gọi xe taxi. Sau ít phút, người phụ nữ này và tài xế taxi quay trở lại cùng nhân viên nhà nghỉ lên gọi ông Q. thì không thấy ông này trả lời.

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Theo những người có chuyên môn, nguyên nhân khiến cụ ông 62 tuổi tử vong trong nhà nghỉ là do thượng mã phong - Ảnh minh họa: Internet

Khi mọi người vào trong thì thấy ông Q. nằm bất tỉnh, trên người không mặc quần áo, miệng chảy dãi, toàn thân tím đen. Chủ nhà nghỉ đã cố gắng cấp cứu cho nạn nhân nhưng không thành. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ trên Vietnamnet, những người có chuyên môn nhận định có thể ông Q. tử vong do bị thượng mã phong. Được biết, đây là tai biến không hiếm gặp khi quan hệ tình dục.

Thượng mã phong là tai biến mạch máu trong quá trình sinh hoạt tình dục. Nguyên nhân do mạch máu bị tắc hoặc vỡ biểu hiện qua các vị trí mạch máu cơ quan tổn thương ở não hoặc tim, thường gặp chủ yếu ở nam giới. Tuy nhiên, đôi khi phụ nữ cũng gặp tai biến này đặc biệt là những người sử dụng thuốc tránh thai, thuốc có tác dụng phụ hình thành huyết khối. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nạn nhân có thể tử vong. 

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