Cặp đôi bị dân mạng 'ném đá' dữ dội vì nửa đêm rủ nhau ra đường đóng 'cảnh nóng’

Thế giới 24/11/2020 17:29

Lợi dụng đêm tối, cặp đôi rủ nhau ra ngoài đường ôm hôn, sờ soạng. Hành động nhạy cảm của cả hai bị người đi đường chụp lại, đăng lên mạng xã hội. 

Trước nay, những hành động nhạy cảm của các cặp đôi ở nơi công cộng thường xuyên bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Mới đây, hình ảnh một cặp đôi trẻ thể hiện tình cảm quá đà ngay ngoài đường khiến dư luận "ném đá" kịch liệt.

Theo chia sẻ, dù đang nửa đêm, cặp đôi người Đài Loan vẫn rủ nhau ra ngồi giữa đường. Không chỉ ôm nhau ở tư thế nhạy cảm, cả hai còn thoải mái âu yếm, ôm hôn nhau. Chàng trai liên tục có những hành động thân mật với bạn gái mặc kệ những ánh nhìn ái ngại xung quanh.

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Có hành động nhạy cảm giữa đường, cặp đôi bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt - Ảnh: Internet

Sự việc trên bị một người đi đường chụp lại, chia sẻ lên mạng xã hội. Người này còn mỉa mai rằng nếu cặp đôi thiếu tiền có thể mượn tiền của mình để đi nhà nghỉ. 

Ngay sau khi được chia sẻ, sự việc trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành động của cặp đôi. Họ cho rằng nếu muốn thể hiện tình cảm thì cả hai nên vào nhà nghỉ, khách sạn thay vì làm điều đó ở ngoài đường như vậy.

“Giới trẻ ngày nay càng ngày càng bạo vậy nhỉ, không ôm hôn nơi công cộng thì người ta không biết mình đang yêu hay gì?”, L.K bức xúc.

“Muốn ôm ấp, làm chuyện gì thì nên đi nhà nghỉ, khách sạn. Ra đường ôm hôn như vậy là muốn diễn phim người lớn cho mọi người xem miễn phí đúng không”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Hiện tại, danh tính của cặp đôi trên vẫn chưa được làm rõ nhưng những hình ảnh này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Trung, được mọi người bàn tán xôn xao.

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Sau khi quan hệ với vợ, người đàn ông tiếp tục “mây mưa” với nhân tình. Ngay lúc này, người vợ lao vào đâm tình địch.

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