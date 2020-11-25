Tiếp 20 khách làng chơi một ngày, cô gái trẻ kiệt sức và không thể lê bước khi bị bắt

Thế giới 25/11/2020 17:04

Khi bị cảnh sát bắt, cô gái bán dâm không thể đi nổi vì kiệt sức. Theo lời khai, cô đã tiếp 20 khách trong một ngày.

Một sự việc vừa xảy ra tại Trường Xuân, Trung Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Theo đó, khi truy quét các ổ mại dâm trên diện rộng, công an Trường Xuân đã gặp phải trường hợp hiếm gặp. Một cô gái bán dâm khoảng 20 tuổi và 2 người bạn tổ chức "tác nghiệp" ngay tại nhà trọ của mình. Khi bị bắt, cô gái trẻ không thể đi nổi vì kiệt sức.

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Khi bị bắt, cô gái không thể đứng lên vì kiệt sức. Cô cho biết mình đã tiếp 20 khách trong một ngày - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, ngày 18/11 vừa qua, công an Trường Xuân được người dân báo tin trong tiểu khu họ ở có 3 cô gái thuê trọ. Điều đáng chú ý là có nhiều người đàn ông đến tìm gặp 3 cô gái này. Sau khi nhận được tin báo, công an tiến hành điều tra và bắt tại trận hoạt động mua bán dâm tại đây. Khi bị bắt, trong phòng có 3 nữ và 4 nam. Một trong số 3 cô gái nằm trên giường và không thể di chuyển.

Sau khi bị bắt, cô gái này thừa nhận ngày hôm đó cô đã tiếp 20 khách. Khi cảnh sát đến cô không thể đứng lên vì cơ thể quá mệt mỏi, kiệt sức. Cô tiết lộ thêm, ngày hôm đó cô đã kiếm được 1 vạn tệ (khoảng 35 triệu đồng).

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Việc tìm kiếm khách hàng trên mạng được nhiều gái bán dâm áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Qua thẩm vấn, 3 cô gái khoảng 20 tuổi khai họ mới dọn về căn nhà này được vài ngày. Mặc dù mới tới nhưng cả ba đã tiếp gần 200 khách. Được biết, họ tìm khách hàng chủ yếu trên mạng.

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Từ khóa:   mua bán dâm ổ mại dâm Trung Quốc

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