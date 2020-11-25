Mẹ sinh em bé trong bệnh viện, bé trai 5 tuổi ở nhà bị cha dượng đánh tử vong

Thế giới 25/11/2020 15:00

Trong lúc mẹ vào bệnh viện để sinh em bé, cậu bé 5 tuổi ở nhà bị cha dượng đánh tử vong khiến ai nấy xót xa, phẫn nộ. Hiện nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Mirror đưa tin, một bé trai 5 tuổi ở Santa Cruz, Bolivia đã bị cha dượng đánh tử vong trong lúc mẹ vắng nhà khiến dư luận địa phương vô cùng phẫn nộ.

Nạn nhân là bé trai tên Jamarion Delancy. Cậu bé đã qua đời vào ngày 18/11 vừa qua tại bệnh viện thuộc quận St. Louis, bang Missouri (Mỹ). 

Cha dượng của bé trai là Yoshua Dallas (24 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc dùng dây kim loại đánh con riêng của vợ đến chết.

Trước đó, mẹ Jamarion đã nhập viện để hạ sinh em bé thứ ba. Jamarion và chị gái ở nhà cùng cha dượng. Không lâu sau, bé trai 5 tuổi phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

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Cậu bé khiếm thị bị cha dượng đánh tử vong - Ảnh: Mirror

Cậu bé bị dập gan, rách ruột, gãy xương sườn, bầm tím mặt và xuất huyết nội nghiêm trọng. Cảnh sát điều tra cho biết Jamarion bị khiếm thị, khả năng vận động bị hạn chế, phải dùng nẹp ở chân. Chính vì vậy cậu bé không có cách nào chống trả trước sự độc ác của cha dượng. 

Ngày 19/11, Yoshua Dallas đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về tội giết người và sở hữu súng trái phép. 

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Nghi phạm Yoshua Dallas - Ảnh: Mirror

Phía cảnh sát đã kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ cho mẹ của Jamarion. Không còn gì đau đớn bằng việc phải chăm sóc đứa con mới chào đời, đồng thời lên kế hoạch mai táng cho một đứa con khác. 

Tính đến hiện tại, khoảng 32.000 USD đã được gửi đến gia đình cậu bé xấu số. Số tiền quyên góp được dự đoán sẽ tăng rất nhiều. 

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