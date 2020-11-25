Hết hội hot girl lại đến 'ông chú' diện chiếc quần bé xíu xiu chạy bộ ngoài đường khiến dân tình 'nóng mắt'

Thế giới 25/11/2020 14:43

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông chỉ mặc chiếc quần lót chạy đường bị cư dân mạng chỉ trích kịch liệt vì cho rằng người này ăn mặc phản cảm, gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ em.

Trước nay, việc các cô gái ăn mặc phản cảm thường xuyên bị cộng đồng mạng chỉ trích. Mới đây, lại có thêm một trường hợp bị “ném đá” vì diện trang phục phản cảm nơi công cộng. Thế nhưng, lần này đối tượng bị cư dân mạng chỉ trích lại là một người đàn ông.

Theo thông tin trên Asia One, một người họ Lim nhìn thấy một người đàn ông chạy bộ buổi sáng trên đường Simei (Singapore) vào lúc 7 giờ 40 phút sáng 21/11. Điều đáng chú ý là, người này cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần lót bé xíu chạy ngoài đường. Khi thấy ông ta khởi động trong lúc chờ đèn đỏ, ông Lim đã quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Lim bức xúc: “Mọi người có thể chấp nhận việc một người trưởng thành chỉ mặc đồ lót rồi chạy khắp nơi không?”.

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Người đàn ông bị cộng đồng mạng 'ném đá' vì ăn mặc phản cảm chạy ngoài đường - Ảnh: Asian One

Ngay sau khi được chia sẻ, sự việc trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành động của người đàn ông này, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Netizen cho rằng hành động này có thể gây ảnh hưởng xấu, khiến trẻ em hoảng sợ.

“Gần đó còn có cả trường học và nhà trẻ vì vậy những đứa trẻ rất dễ bị hoảng sợ, ảnh hưởng khi nhìn thấy điều này”, ý kiến của một cư dân mạng.

“Tôi cũng nghe nói rằng có một người đàn ông khác cũng thích bán khỏa thân chạy trên đường cao tốc. Tôi hy vọng những người này không chạy lung tung như thế này chỉ để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội”, một người bức xúc.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, khi làm việc với cảnh sát, người đàn ông này tự nhận mình là “nhà vô địch chạy bộ”. Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng sự việc trên vẫn đang gây bão khắp các diễn đàn.

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