Con trai tá hỏa phát hiện mẹ già sống một mình uống thuốc bổ thận tráng dương

Thế giới 27/11/2020 11:09

Phát hiện mẹ già sử dụng thuốc bổ thận tráng dương, chàng trai tìm hiểu và phát hiện bí mật bất ngờ.

Một người đàn ông họ Triệu ở Trùng Khánh, Trung Quốc bất ngờ phát hiện người mẹ 65 tuổi sống một mình sử dụng thuốc bổ thận tráng dương. Đặc biệt trong nhà còn mấy hộp thuốc chưa sử dụng khiến anh vô cùng lo lắng.

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Anh Triệu tá hỏa khi phát hiện mẹ mình sử dụng thuốc bổ thận tráng dương

Theo Sohu, vài năm trước đây mẹ anh Triệu bị bệnh nặng nên tình hình sức khỏe không được tốt như trước. Ngày 23/11 vừa qua, anh về nhà thăm mẹ thì phát hiện mẹ mình đang uống thuốc bổ thận tráng dương vốn chỉ dành cho đàn ông. Qua tìm hiểu, anh Triệu biết mẹ mình mới sử dụng sản phẩm này một tuần trở lại đây.

Khi phát hiện những hộp thuốc bổ thận tráng dương trong nhà, anh Triệu hỏi mẹ về nguồn gốc của nó. Mẹ anh cho biết, một tuần trước bà có đi qua một tiệm thuốc có chương trình giảm giá với nhiều chính sách ưu đãi. Thấy vậy bà Triệu liền mua một lúc 6 hộp mang về dùng dần dù thuốc này chỉ đàn ông mới nên dùng.

Anh Triệu cho biết, sau khi mắc bệnh nặng vài năm trước mẹ anh bắt đầu chú ý đến sức khỏe hơn. Mặc dù vậy kiến thức về thuốc và thực phẩm chức năng của bà không nhiều. Do đó, khi thấy tiệm thuốc có chương trình mua hai tặng một và tặng thêm một cái nồi nữa thì bà đã quyết định mua 6 hộp. Chưa hết, mẹ anh Triệu còn cho biết thêm, bác sĩ trong tiệm thuốc còn nói uống thuốc này có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy bà đã mua và sử dụng thuốc bổ thận tráng dương.

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Khi được bác sĩ của tiệm thuốc nói rằng dùng thuốc này tốt cho sức khỏe, mẹ anh Triệu đã mua 6 hộp về nhà

Bất mãn với hành vi của tiệm thuốc, anh Triệu đã chia sẻ sự việc lên mạng. Được biết, cánh phóng viên đã liên hệ nhưng tiệm thuốc không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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Từ khóa:   thực phẩm chức năng Trùng Khánh chuyện hy hữu

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