Cô giáo xinh như hoa hậu, mặc áo trễ nải khiến chị em cấm chồng đón con vì sợ ‘không đủ nghị lực’

Thế giới 27/11/2020 10:17

Mặc dù đang đứng lớp nhưng nữ giáo viên lại mặc áo trễ nải khoe vòng 1. Hành động này bị nhiều phụ huynh chỉ trích.

Trường học là môi trường giáo dục, vì vậy giáo viên cần chọn trang phục phù hợp để lên lớp giảng dạy. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo ăn mặc trễ nải khoe vòng 1 bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt.

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Cô giáo ăn mặc trễ nải gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh đang lan truyền trên các diễn đàn, nữ giáo viên trẻ người Đài Loan có khuôn mặt xinh như hoa hậu đứng trên bục giảng trò chuyện với học sinh. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý nhất không phải khuôn mặt tươi tắn, mái tóc dài hay làn da trắng mà là cách ăn mặc của cô.

Theo đó, cô giáo diện chiếc áo đen đơn giản nhưng lại có thiết kế khá táo bạo, phần ngực xẻ sâu khoe vòng 1 khủng. 

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Nhiều người cho rằng cách ăn mặc này không phù hợp với môi trường giáo dục - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Một số người cho rằng cô giáo xinh đẹp, dễ thương, ăn mặc hợp lứa tuổi, không có gì đáng chê trách. Tuy nhiên số khác lại cho rằng cách ăn mặc này không phù hợp với môi trường giáo dục. Một số chị em còn hài hước rằng nếu đây là cô giáo của con sẽ chẳng bao giờ dám để chồng đến đón con vì sợ các ông bố “không đủ nghị lực”. 

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về cô giáo Đài Loan này nhưng những hình ảnh trên vẫn đang gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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