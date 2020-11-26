Vô tình xem điện thoại của bố, chàng trai ‘chết đứng’ sau khi thấy ảnh bạn gái và bí mật động trời khiến gia đình tan tác

Thế giới 26/11/2020 16:19

Bố để quên điện thoại ở nhà, chàng trai mở tin nhắn ra xem thì phát hiện bí mật động trời giữa bố và bạn gái của mình.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội chia sẻ tình huống bế tắc của bản thân nhờ cộng đồng mạng gỡ rối. Theo đó, chàng trai vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại bố và phát hiện bí mật động trời của ông và bạn gái mình khiến anh vô cùng suy sụp.

Chàng trai này kể, anh vừa phát hiện bạn gái quan hệ tình dục với bố mình khi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của ông. Tất cả những tin nhắn đều là những từ ngữ nhạy cảm, khêu gợi. Vì quá sốc, anh chàng đã lên mạng xin ý kiến mọi người.

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Chàng trai phát hiện bí mật động trời giữa bố và người yêu sau khi vô tình xem điện thoại của bố - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chàng trai còn chia sẻ ảnh chụp đoạn tin nhắn giữa anh và bố. Trong đó, người bố thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng với bạn gái con trai. Dù biết là sai lầm nhưng ông bố nói rằng mình đã u mê không lối thoát và không thể chấm dứt mối quan hệ này.

Về phía bạn gái, cô khẳng định vẫn yêu chàng trai và xin được tha thứ. Cô khẳng định đây chỉ là một sự cố. Cô nàng kể rằng, chính bố người yêu đã chủ động quyến rũ mình. Bên cạnh đó, cô gái cũng cho biết mẹ của anh chàng biết sự thật nhưng đã tha thứ cho cô.

Chàng trai tội nghiệp còn kể thêm, trước đây anh từng đề nghị bạn gái trao đổi ảnh nhạy cảm nhưng cô viện đủ lý do để từ chối. Thế nhưng khi nhắn tin với bố anh thì cô nàng sẵn sàng chia sẻ mọi thứ.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội nước ngoài. Hầu hết mọi người đều khuyên anh chàng nên chia tay cô bạn gái phản bội và rời khỏi nhà. Cuối cùng, chàng trai đã quyết định kết thúc quan hệ với bạn gái, chuyển ra ngoài sinh sống.

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