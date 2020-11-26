Vì thiếu tiền tiêu xài, người mẹ ép con gái ruột bán dâm. Không chỉ vậy, nạn nhân còn nhiều lần bị bạn trai của mẹ ép làm chuyện người lớn.

Theo truyền thông Đài Loan, một người phụ nữ ở huyện Vân Lâm đã ép con gái ruột bán dâm chỉ vì thiếu tiền tiêu xài. Theo đó, người mẹ ra giá 2.000 nhân dân tệ (hơn 7 triệu đồng) cho mỗi lần tiếp khách của cô bé, khách làng chơi chủ yếu là người cùng làng. Không chỉ vậy, bà ta còn thường xuyên để con gái chơi trò cởi đồ cùng mình và bạn trai. Sau đó, gã nhân tình của người mẹ sẽ ép cô bé quan hệ tình dục.

Theo CTWant, vì phát hiện nữ sinh có nhiều dấu hiệu bất thường nên giáo viên đã gặng hỏi. Khi nghe cô bé kể lại việc bị nhiều người hiếp dâm, giáo viên lập tức trình báo sự việc đến cơ quan cảnh sát.

Thiếu tiền tiêu xài, người mẹ ép con gái ruột bán dâm khi mới 12 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Theo cáo trạng, năm 2017, khi con gái 12 tuổi, người mẹ đã “bán” con gái cho cụ ông 70 tuổi để kiếm tiền mặc kệ nạn nhân khóc lóc van xin. Số tiền người mẹ nhận được lần này là 2.000 nhân dân tệ. Đến ngày 13/4/2019, bà ta tiếp tục để con gái cùng một người đàn ông lớn tuổi vào nhà nghỉ. Sau khi lấy được tiền, người mẹ rời đi cùng bạn trai, mặc kệ con gái cùng gã khách làng chơi trong nhà nghỉ.

Chưa hết, nhân tình của bà ta còn thường xuyên cùng 2 mẹ con chơi đánh bài lột đồ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Bên cạnh đó, gã bạn trai cũ của người mẹ sau khi ra tù cũng tìm đến cô bé để xâm hại. Mỗi tháng, gã đều tìm đến nạn nhân để thỏa mãn thú tính.

Trong phiên toà xét xử, người mẹ bị tuyên án 11 năm tù giam và phạt 60.000 nhân dân tệ, người bạn trai cùng chơi trò lột đồ bị kết án 1 năm 8 tháng tù giam, bạn trai cũ của người mẹ bị tuyên 4 năm tù, cụ ông quan hệ với nạn nhân bị tuyên 8 năm 6 tháng tù giam.

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