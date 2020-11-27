Tưởng mình là gay, nam thanh niên 18 tuổi bất ngờ mang thai khiến cả thế giới chấn động

Theo Dailymail, Mikey Chanel (18 tuổi) sinh ra tại Boston (Mỹ). Từ nhỏ đến lớn, Mikey sống trong hình hài một người đàn ông nhưng luôn cảm thấy trong tâm hồn có gì đó... sai sai. Cậu bé Mikey bị thu hút bởi mỹ phẩm, những bộ váy áo rực rỡ. Khi lớn lên, Mikey nảy sinh tình cảm yêu đương với những người đàn ông khác. Từ đó Mikey cho rằng mình là người đồng tính nam.

Mới đây, một thanh niên người Mỹ bất ngờ mang thai khiến cả thế giới chấn động. Câu chuyện hy hữu nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Lúc 5 tuổi, Mikey từng lén tô son môi của mẹ và tạo dáng chụp ảnh với chiếc túi xách của dì mình. Đến tuổi dậy thì, Mikey có rất nhiều dấu hiệu thay đổi của nữ như hông nở rộng, làn da, dáng vóc cũng ngày càng nữ tính.

Mẹ Mikey cho biết trong quá trình mang thai, các xét nghiệm đều cho thấy cô sẽ sinh con gái. Chính vì thế khi sinh ra Mikey với bộ phận sinh dục nam, cả gia đình đều cho rằng các bác sĩ đã nhầm lẫn.

Điều này khiến Mikey bị bắt nạt ở trường học. Bạn bè gọi cậu là chuyển giới, đồng tính... và không chơi chung với Mikey. Đến năm 13 tuổi, Mikey có bạn trai và công khai với gia đình mình là người đồng tính.

Cuộc sống của Mikey đã hoàn toàn thay đổi trong một lần khám sức khỏe vào năm ngoái. Do đi tiểu khó và cảm thấy đau đớn, Mikey đi khám bác sĩ vì lo ngại mình bị bệnh về thận. Sau khi siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến Mikey bàng hoàng.

"Cậu có vẻ ngoài của một người đàn ông. Nhưng cậu cũng có một cơ quan sinh sản nữ ẩn bên trong bao gồm buồng trứng, tử cung, ống dẫn trứng. Nói một cách dễ hiểu thì cậu có khả năng mang thai", bác sĩ nói.

Kết quả siêu âm cho thấy Mikey có cả tử cung (U) và cơ quan sinh dục nam (P) - Ảnh: Dailymail

Mikey mắc hội chứng Mullerian (PMDS) cực hiếm. Những người mắc hội chứng này sẽ có bộ phận sinh dục nam ở bên ngoài và cơ quan sinh sản nữ ở phía trong. Họ cũng có kinh nguyệt như nữ giới và sẽ được bài tiết qua tinh dịch hoặc nước tiểu.

Theo lời khuyên của bác sĩ, Mikey cần phải cắt bỏ tử cung vì bệnh nhân PMDS rất dễ bị ung thư. Tuy nhiên, Mikey rất khao khát được làm mẹ nên quyết định thụ tinh nhân tạo để mang thai. Cha của đứa bé là một người đàn ông hiến tặng tinh trùng.

Mikey mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo - Ảnh: Dailymail

Sinh con xong, Mikey sẽ chuyển giới thành phụ nữ - Ảnh: Dailymail

Sau khi thụ tinh trong ống nghiệm thành công, bác sĩ sẽ phẫu thuật phần bụng để cấy phôi vào ống dẫn trứng của Mikey. Sau hàng loạt ca phẫu thuật phức tạp, Mikey hiện đã mang thai hơn 4 tháng.

Mikey cho biết sinh con xong sẽ tiến hành phẫu thuật chuyển giới, cắt bỏ bộ phận sinh dục nam để làm một người phụ nữ đúng nghĩa trong suốt phần đời còn lại.