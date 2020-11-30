Không đủ tiền thuê phòng, cô gái trẻ đồng ý quan hệ 15 lần một tháng với chủ nhà để trừ nợ

Mặc dù đã có bạn trai nhưng nữ sinh viên mới ra trường vẫn chấp nhận dùng thân xác để đổi lấy tiền thuê phòng.

Hiện nay, giá nhà tại các thành phố lớn vô cùng cao, đặc biệt tại thành phố nổi tiếng như Thượng Hải. Không chỉ giá nhà cao ngất ngưởng mà giá thuê nhà cũng khiến những sinh viên mới ra trường không thể thuê nổi.

Bố mẹ đều ở nông thôn, Tiểu Lệ quyết tâm một mình trụ lại ở thành phố - Ảnh minh họa: Internet

Sohu đưa tin, Tiểu Lệ là sinh viên mới tốt nghiệp năm ngoái và đã quyết định ở lại Thượng Hải tìm việc. Bố mẹ đều ở nông thôn nên không hỗ trợ kinh tế cho con gái, vì vậy cô phải tự tìm việc, tự bươn chải giữa Thượng Hải phồn hoa.

Tiểu Lệ may mắn tìm được việc làm, vậy nhưng nơi ở lại là vấn đề. Xung quanh công ty giá nhà cho thuê khá cao, thấp nhất cũng 3000-4000 tệ (khoảng 10-14 triệu) một tháng. Tiểu Lệ từng đám phán với chủ nhà rằng cô sẽ đi làm hai tháng sau đó trả dần tiền thuê phòng. Tuy nhiên, chủ nhà không đồng ý. Nếu cô không đúng hạn thanh toán sẽ cho người khác thuê nhà.

Suy đi tính lại Tiểu Lệ đã thương lượng với chủ nhà. Gã chủ nhà nói rằng căn nhà này cho thuê giá ít nhất cũng phải 3000 tệ, nếu như cô không có tiền thì có thể dùng thân xác để đổi. Vậy nhưng hiện tại Tiểu Lệ đang có bạn trai. Nếu người yêu cô phát hiện thì không biết được hậu quả thế nào.

Không có tiền thuê nhà, Tiểu Lệ đồng ý mỗi tháng dùng thân xác 'trả nợ' 15 lần cho chủ nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng Tiểu Lệ và chủ nhà vẫn đạt được thỏa thuận. Theo đó mỗi tuần họ sẽ quan hệ 3-4 lần. Tính theo giá thuê nhà, một tháng Tiểu Lệ sẽ phải “trả nợ” 15 lần. Chủ nhà không được đòi hỏi "chuyện ấy" khi bạn trai Tiểu Lệ đến nhà thăm cô.

Khi biết chuyện, nhiều người không thể chấp nhận lựa chọn và hành động của Tiểu Lệ. Mặc dù mới ra trường không có tiền nhưng cô hoàn toàn có thể lựa chọn ở ghép với những bạn nữ khác để tiết kiệm chi phí. Một khi đã lựa chọn dùng thân xác đổi chác, con đường tương lai sẽ rất mịt mù.

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