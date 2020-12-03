Chuyện thật như đùa: Vợ là chị dâu và em dâu cũng là vợ

Mối quan hệ phức tạp giữa ba anh em trai trong một gia đình tưởng chừng chỉ gặp trên phim nhưng lại hoàn toàn có thật ngoài đời.
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Theo Sohu, gia đình họ Ngô sống tại An Huy, Trung Quốc có 3 người con trai lần lượt sinh các năm 1980, 1982 và 1983. Bố mẹ của họ mong con trai mình sớm có gia đình riêng, chính điều này đã dẫn đến mối quan hệ phức tạp trong một gia đình. Tháng 4/2004, người con trai thứ hai là Ngô Nhị hẹn hò với một cô gái và chuẩn bị kết hôn. Vậy nhưng theo quy định của nhà nước, lúc này Ngô Nhị còn thiếu vài tháng nữa mới đến tuổi kết hôn.
Lúc này anh trai của Ngô Nhị vẫn chưa kết hôn. Sau khi cả gia đình bàn bạc, Ngô Nhị đã mang giấy tờ của anh trai và hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với bạn gái. 5 tháng sau, em trai của Ngô Nhị chuẩn bị kết hôn. Cũng giống anh thứ hai, cậu con trai thứ 3 của gia đình họ Ngô chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Cả nhà lại bàn bạc và đi đến quyết định, em của Ngô Nhị sẽ dùng thân phận của Ngô Nhị đi đăng ký kết hôn. Vậy là vợ thật của Ngô Nhị trên danh nghĩa là chị dâu, còn vợ trên danh nghĩa của anh thực tế lại là em dâu.
Do hệ thống quản lý đăng ký kết hôn thời điểm đó chưa hiện đại như bây giờ nên em trai của Ngô Nhị dù đã kết hôn đã hơn 10 năm nhưng trên giấy tờ vẫn còn độc thân. Nhiều năm qua đi, cả nhà họ Ngô vẫn sinh sống như vậy. Vấn đề thực sự phát sinh khi vợ chồng Ngô Nhị quyết định mua một căn nhà vào năm nay. Giấy tờ nhà đất cần phải ghi tên của cả hai vợ chồng, vậy nhưng giấy đăng ký kết hôn lại là tên của anh cả nên không thể làm thủ tục nhà đất. Đến lúc này Ngô Nhị mới nghĩ đến việc trả “vợ” và “chị dâu” về đúng vị trí của mình.
Sau khi nhận được đơn của Ngô Nhị, tòa án đã tìm hiểu việc kết hôn bất bình thường của ba anh em nhà họ Ngô. Khi các công việc xác nhận kết thúc, tòa án đồng ý hủy bỏ giấy đăng ký kết hôn trước đây của anh em Ngô Nhị. Bên cạnh đó anh em Ngô Nhị cũng phải chịu hình phạt thích đáng vì hành vi sử dụng giấy tờ giả và gian dối.