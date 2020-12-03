Chuyện thật như đùa: Vợ là chị dâu và em dâu cũng là vợ

Theo Sohu, gia đình họ Ngô sống tại An Huy, Trung Quốc có 3 người con trai lần lượt sinh các năm 1980, 1982 và 1983. Bố mẹ của họ mong con trai mình sớm có gia đình riêng, chính điều này đã dẫn đến mối quan hệ phức tạp trong một gia đình. Tháng 4/2004, người con trai thứ hai là Ngô Nhị hẹn hò với một cô gái và chuẩn bị kết hôn. Vậy nhưng theo quy định của nhà nước, lúc này Ngô Nhị còn thiếu vài tháng nữa mới đến tuổi kết hôn.

Vì chưa đến tuổi đăng ký kết hôn nên Ngô Nhị đã dùng giấy tờ của anh trai đi đăng ký - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này anh trai của Ngô Nhị vẫn chưa kết hôn. Sau khi cả gia đình bàn bạc, Ngô Nhị đã mang giấy tờ của anh trai và hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với bạn gái. 5 tháng sau, em trai của Ngô Nhị chuẩn bị kết hôn. Cũng giống anh thứ hai, cậu con trai thứ 3 của gia đình họ Ngô chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Cả nhà lại bàn bạc và đi đến quyết định, em của Ngô Nhị sẽ dùng thân phận của Ngô Nhị đi đăng ký kết hôn. Vậy là vợ thật của Ngô Nhị trên danh nghĩa là chị dâu, còn vợ trên danh nghĩa của anh thực tế lại là em dâu.