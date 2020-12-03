Chuyện thật như đùa: Vợ là chị dâu và em dâu cũng là vợ

Thế giới 03/12/2020 13:36

Mối quan hệ phức tạp giữa ba anh em trai trong một gia đình tưởng chừng chỉ gặp trên phim nhưng lại hoàn toàn có thật ngoài đời.

Theo Sohu, gia đình họ Ngô sống tại An Huy, Trung Quốc có 3 người con trai lần lượt sinh các năm 1980, 1982 và 1983. Bố mẹ của họ mong con trai mình sớm có gia đình riêng, chính điều này đã dẫn đến mối quan hệ phức tạp trong một gia đình. Tháng 4/2004, người con trai thứ hai là Ngô Nhị hẹn hò với một cô gái và chuẩn bị kết hôn. Vậy nhưng theo quy định của nhà nước, lúc này Ngô Nhị còn thiếu vài tháng nữa mới đến tuổi kết hôn.

moi quan he phuc tap 1
Vì chưa đến tuổi đăng ký kết hôn nên Ngô Nhị đã dùng giấy tờ của anh trai đi đăng ký - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này anh trai của Ngô Nhị vẫn chưa kết hôn. Sau khi cả gia đình bàn bạc, Ngô Nhị đã mang giấy tờ của anh trai và hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với bạn gái. 5 tháng sau, em trai của Ngô Nhị chuẩn bị kết hôn. Cũng giống anh thứ hai, cậu con trai thứ 3 của gia đình họ Ngô chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Cả nhà lại bàn bạc và đi đến quyết định, em của Ngô Nhị sẽ dùng thân phận của Ngô Nhị đi đăng ký kết hôn. Vậy là vợ thật của Ngô Nhị trên danh nghĩa là chị dâu, còn vợ trên danh nghĩa của anh thực tế lại là em dâu.

Do hệ thống quản lý đăng ký kết hôn thời điểm đó chưa hiện đại như bây giờ nên em trai của Ngô Nhị dù đã kết hôn đã hơn 10 năm nhưng trên giấy tờ vẫn còn độc thân. Nhiều năm qua đi, cả nhà họ Ngô vẫn sinh sống như vậy. Vấn đề thực sự phát sinh khi vợ chồng Ngô Nhị quyết định mua một căn nhà vào năm nay. Giấy tờ nhà đất cần phải ghi tên của cả hai vợ chồng, vậy nhưng giấy đăng ký kết hôn lại là tên của anh cả nên không thể làm thủ tục nhà đất. Đến lúc này Ngô Nhị mới nghĩ đến việc trả “vợ” và “chị dâu” về đúng vị trí của mình.

moi quan he phuc tap 2
Trên thực tế mối quan hệ phức tạp này chỉ tồn tại trên giấy tờ nhưng anh em họ Ngô vẫn không muốn giải quyết cho đến khi vấn đề xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhận được đơn của Ngô Nhị, tòa án đã tìm hiểu việc kết hôn bất bình thường của ba anh em nhà họ Ngô. Khi các công việc xác nhận kết thúc, tòa án đồng ý hủy bỏ giấy đăng ký kết hôn trước đây của anh em Ngô Nhị. Bên cạnh đó anh em Ngô Nhị cũng phải chịu hình phạt thích đáng vì hành vi sử dụng giấy tờ giả và gian dối.

7 năm không thể ly hôn, chồng phát hiện vợ mình cùng lúc kết hôn với nhiều người đàn ông khác

7 năm không thể ly hôn, chồng phát hiện vợ mình cùng lúc kết hôn với nhiều người đàn ông khác

Bị lừa hết tiền ngay sau khi đăng ký kết hôn, người đàn ông phát hiện vợ mình còn kết hôn với nhiều người đàn ông khác.

Xem thêm
Từ khóa:   đăng ký kết hôn chuyện hy hữu Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích