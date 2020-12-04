Để có được công việc ưng ý, cô gái trẻ phải đánh đối thân xác 6 đến 8 lần trong một tháng và liên tục trong vòng 3 tháng.

Theo Sohu, hiện nay, rất nhiều người trẻ tuổi ở nông thôn Trung Quốc muốn tìm được một công việc như ý tại thành phố nhưng lại không có bằng cấp. Đối với họ, tìm được việc làm tốt chính là cơ hội đổi đời. Để đạt được mục đích chuyện gì họ cũng làm, thậm chí đánh đổi thân xác.

Vì muốn có được công việc tốt ở thành phố, cô gái trẻ đã đánh đổi mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, cô gái trẻ đến từ Hà Nam, Trung Quốc tên Tiểu Ngọc quen biết với một người đàn ông họ Tào thông qua một trang tìm việc làm. Tiểu Ngọc chia sẻ với đối phương rằng cô muốn tìm được một công việc tốt ở thành phố. Tào nói với Tiểu Ngọc rằng gã sẽ sử dụng tất cả các mối quan hệ sẵn có để tìm việc miễn phí cho cô. Vậy nhưng để có được công việc như ý muốn mỗi một tháng Tiểu Ngọc phải ngủ với gã 6 đến 8 lần.

Vì tiền đồ tốt đẹp trước mắt, Tiểu Ngọc chấp nhận yêu cầu của gã họ Tào. Suốt 3 tháng liên tiếp Tiểu Ngọc và gã phát sinh quan hệ đổi chác. Trong quãng thời gian đó Tào còn đòi Tiểu Ngọc đưa cho hắn 800 tệ (khoảng 2.8 triệu đồng) để làm các giấy tờ xin việc, đợi khi nào xong sẽ trả lại tiền cho cô gái trẻ. Không hề hoài nghi Tiểu Ngọc đã đưa tiền của mình cho gã. Vậy nhưng sau 3 tháng Tiểu Ngọc vẫn chưa có việc làm. Đến lúc này cô mới ý thức được rằng mình đang bị tên họ Tào kia lừa nên đã báo cảnh sát.

Mỗi tháng Tiểu Ngọc phải quan hệ với Tào 6 đến 8 lần, liên tục trong vòng 3 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị công an bắt về đồn, gã vẫn một mực phủ nhận hành vi lừa đảo của mình. Tào liên tục liên lạc với những người mà gã nói là “sếp” nhưng trên thực tế những người này đều do một mình gã tự biên tự diễn. Điều đáng nói là người bị hại không phải chỉ một mình Tiểu Ngọc. Tào có liên quan đến 6 vụ án lừa đảo với số tiền lên tới 45 vạn tệ (khoảng 1.5 tỷ đồng).

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ.

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