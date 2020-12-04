Muốn có việc làm ưng ý, cô gái trẻ chấp nhận đánh đổi thân xác suốt 3 tháng liên tiếp

Thế giới 04/12/2020 11:00

Để có được công việc ưng ý, cô gái trẻ phải đánh đối thân xác 6 đến 8 lần trong một tháng và liên tục trong vòng 3 tháng.

Theo Sohu, hiện nay, rất nhiều người trẻ tuổi ở nông thôn Trung Quốc muốn tìm được một công việc như ý tại thành phố nhưng lại không có bằng cấp. Đối với họ, tìm được việc làm tốt chính là cơ hội đổi đời. Để đạt được mục đích chuyện gì họ cũng làm, thậm chí đánh đổi thân xác.

danh doi than xac 1
Vì muốn có được công việc tốt ở thành phố, cô gái trẻ đã đánh đổi mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, cô gái trẻ đến từ Hà Nam, Trung Quốc tên Tiểu Ngọc quen biết với một người đàn ông họ Tào thông qua một trang tìm việc làm. Tiểu Ngọc chia sẻ với đối phương rằng cô muốn tìm được một công việc tốt ở thành phố. Tào nói với Tiểu Ngọc rằng gã sẽ sử dụng tất cả các mối quan hệ sẵn có để tìm việc miễn phí cho cô. Vậy nhưng để có được công việc như ý muốn mỗi một tháng Tiểu Ngọc phải ngủ với gã 6 đến 8 lần.

Vì tiền đồ tốt đẹp trước mắt, Tiểu Ngọc chấp nhận yêu cầu của gã họ Tào. Suốt 3 tháng liên tiếp Tiểu Ngọc và gã phát sinh quan hệ đổi chác. Trong quãng thời gian đó Tào còn đòi Tiểu Ngọc đưa cho hắn 800 tệ (khoảng 2.8 triệu đồng) để làm các giấy tờ xin việc, đợi khi nào xong sẽ trả lại tiền cho cô gái trẻ. Không hề hoài nghi Tiểu Ngọc đã đưa tiền của mình cho gã. Vậy nhưng sau 3 tháng Tiểu Ngọc vẫn chưa có việc làm. Đến lúc này cô mới ý thức được rằng mình đang bị tên họ Tào kia lừa nên đã báo cảnh sát.

danh doi than xac 2
Mỗi tháng Tiểu Ngọc phải quan hệ với Tào 6 đến 8 lần, liên tục trong vòng 3 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị công an bắt về đồn, gã vẫn một mực phủ nhận hành vi lừa đảo của mình. Tào liên tục liên lạc với những người mà gã nói là “sếp” nhưng trên thực tế những người này đều do một mình gã tự biên tự diễn. Điều đáng nói là người bị hại không phải chỉ một mình Tiểu Ngọc. Tào có liên quan đến 6 vụ án lừa đảo với số tiền lên tới 45 vạn tệ (khoảng 1.5 tỷ đồng).

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chuyện thật như đùa: Vợ là chị dâu và em dâu cũng là vợ

Chuyện thật như đùa: Vợ là chị dâu và em dâu cũng là vợ

Mối quan hệ phức tạp giữa ba anh em trai trong một gia đình tưởng chừng chỉ gặp trên phim nhưng lại hoàn toàn có thật ngoài đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc lừa đảo tìm việc lừa tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích