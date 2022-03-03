Dương Tử và các sao nữ từng bị chê bai ngoại hình và thực lực đến mức trầm cảm, sợ xuất hiện trước công chúng

Sao quốc tế 03/03/2022 08:50

Không thể đối mặt với những lời chê bai từ phía công chúng, nhiều ngôi sao Hoa ngữ như Dương Tử hay Mã Tư Thuần từng rơi vào trầm cảm nặng, đến mức sống ẩn dật và tránh xa sân khấu.

Trở thành người của công chúng là đồng nghĩa với việc sẽ bị soi mói, bàn tán, thậm chí là chê bai từ ngoại hình, năng lực đến cả đời tư. Nhiều nghệ sĩ khi đối diện với những điều đó thì thường cảm thấy bế tắc và bất lực, có người bị trầm cảm nặng, nhưng cũng có những người dùng khả năng của mình để chứng minh những điều ngược lại.

Dương Tử

Sau vai diễn Hạ Tuyết trong Nhà Có Trai Có Gái khi mới chỉ mười mấy tuổi, Dương Tử trở thành một diễn viên nhí tiềm năng, được nhiều người yêu thích. tuy vậy, bên cạnh đó cũng có nhiều lời chê bai nhan sắc của cô, có những người cho rằng nhan sắc của nữ minh tinh quá tầm thường, không thích hợp để làm diễn viên,... khiến một thời gian dài Dương Tử chẳng "dám" nhận bộ phim nào.

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Vai chính trong 'Hương Mật Tựa Khói Sương' của Dương Tử  đã thay đổi định kiến của khán giả về cô - Ảnh: Internet

Tuy vậy, nhờ việc thể hiện khả năng diễn xuất của mình qua tác phẩm Hương Mật Tựa Khói Sương (2018), cô đã hoàn toàn chinh phục được khán giả và trở thành một trong những nữ diễn viên 9X sáng giá nhất thời điểm hiện tại.

Tống Thiến

Sau thời gian dài f(x) bị đóng băng hoạt động không lý do, Tống Thiến trở về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật. Sau khi về quê nhà, nữ nghệ sĩ nhận diễn xuất khá nhiều phim nhưng đều bị chê "tơi tả" chung quy chỉ vì một lý do là biểu cảm của cô quá đơ cứng, "mười vai như một".

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Tống Thiến sau khi trở thành giám khảo trong chương trình tìm kiếm tài năng và tập trung vào ca hát đã được khán giả ủng hộ nhiều hơn - Ảnh: Internet

Lần gần đây nhất, trong bộ phim Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Tống Thiến lại nhận về hàng tá các bình luận chê bai, nhiều người khuyên cô chỉ nên tập trung cho ca hát mà thôi. Đối diện với việc này, cô chỉ khiêm tốn thừa nhận sự thiếu sót của mình mà không tỏ ra bất mãn hay buồn sầu.

Mã Tư Thuần

Mã Tư Thuần từng xuất sắc đạt giải Ảnh Hậu tại lễ trao giải điện ảnh Kim Mã lần thứ 53 vào năm 2016 nhờ bộ phim Thất Nguyệt Và An Sinh, tuy nhiên cô cũng không thoát khỏi cảnh bị đem ra so sánh và chê bai ở các tác phẩm sau này của mình. Sau khi chia tay bạn trai A Hào vào giữa năm 2018, nữ diễn viên bị công kích trên mạng đến mức suy sụp, cô rơi vào trầm cảm rồi tăng cân không kiểm soát, diện mạo cô thay đổi chóng mặt từ ngây thơ trong sáng thành một cô gái ưu buồn, bi thảm. Sự nghiệp của cô cũng xuống dốc không phanh từ đó.

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Mã Tư Thuần tuy diện mạo không còn vẻ thanh thoát của trước đó nhưng hiện tại cô đã rất hạnh phúc và vui vẻ khi vượt qua căn bệnh trầm cảm - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài rời xa ánh hào quang để tập trung điều trị cho căn bệnh trầm cảm, Mã Tư Thuần cuối cùng cũng nhận lời xuất hiện trên một số talk show để chia sẻ những gì mình từng trải qua. Cô cho biết bản thân đã đủ dũng cảm để đối mặt với những lời nhận xét của khán giả, dù ngoại hình đã khác trước nhiều nhưng tinh thần của cô đã lạc quan và thoải mái hơn hẳn.

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