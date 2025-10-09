Thót tim trước cảnh tượng người phụ nữ dùng tay không tóm gọn trăn khủng tấn công mèo

Vụ việc xảy ra ở Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thái Lan, vào sáng sớm ngày 6/9. Người phụ nữ nghe thấy tiếng mèo kêu trong nhà mình nên kiểm tra khu vực giặt giũ thì bị sốc nặng khi thấy con trăn dài 3 mét quấn quanh một trong những chú mèo cưng. Người phụ nữ sau đó đã túm lấy cổ con trăn hung dữ và vật lộn để kiểm soát nó.

