Thót tim trước cảnh tượng người phụ nữ dùng tay không tóm gọn trăn khủng tấn công mèo

Vụ việc xảy ra ở Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thái Lan, vào sáng sớm ngày 6/9. Người phụ nữ nghe thấy tiếng mèo kêu trong nhà mình nên kiểm tra khu vực giặt giũ thì bị sốc nặng khi thấy con trăn dài 3 mét quấn quanh một trong những chú mèo cưng. Người phụ nữ sau đó đã túm lấy cổ con trăn hung dữ và vật lộn để kiểm soát nó.
Video 15:35 09/10/2025

Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

