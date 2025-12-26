Được mệnh danh là 'vua của các loại rau', cải bó xôi tốt cho sức khỏe như thế nào?

Nếu phải chọn ra một cái tên xứng đáng với danh hiệu 'siêu thực phẩm' toàn cầu, chắc chắn không thể thiếu cải bó xôi. Không chỉ là một nguyên liệu xanh mát trong gian bếp, loại rau này còn là một 'kho báu' dinh dưỡng quý giá.

Rau bina hay  cải bó bó xôi  là một loại rau có thể thưởng thức theo nhiều cách: ăn sống, hấp, xào hoặc ép nước. Cải bó xôi là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào, giàu sắc tố thực vật là diệp lục và carotenoid.

Được mệnh danh là 'vua của các loại rau', cải bó xôi tốt cho sức khỏe như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ép cải bó xôi cùng với các loại trái cây và rau khác là xu hướng phổ biến vì nó cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng cần thiết mà không cần phải nấu nướng cầu bất kỳ.

Lợi ích dinh dưỡng của cải bó xôi

Cải bó xôi là một nguồn dồi dào chất dinh dưỡng, đồng thời mang lại nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng như:

Làm đẹp da: Cải bó xôi, với hàm lượng vitamin C cao, có thể giúp cải thiện tình trạng da, làm cho làn da trở nên mịn màng và rạng rỡ hơn.

Ổn định đường huyết: Chất xơ trong cải bó xôi hỗ trợ cải thiện sự ổn định của đường huyết, giúp kiểm soát mức đường trong máu.

Chống viêm: Nhiều chất chống oxi hóa có trong cải bó xôi có thể giúp giảm viêm và bảo vệ cơ thể khỏi những tác động tiêu cực của vi khuẩn hay viêm nhiễm.

Ngăn ngừa lão hóa: Vitamin E và các chất chống oxy hóa khác có trong cải bó xôi có thể ngăn chặn quá trình lão hóa, giúp duy trì sức khỏe và độ tươi trẻ cho cơ thể.

Được mệnh danh là 'vua của các loại rau', cải bó xôi tốt cho sức khỏe như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ tuổi già: Sự tích tụ các chất dinh dưỡng như lutein, zeaxanthin và beta carotene trong cải bó xôi có thể giúp bảo vệ sức khỏe não, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ khi già đi.

Lưu ý khi sử dùng và chế biến cải bó xôi

Người già, trẻ sơ sinh, bà bầu là các đối tượng có nhu cầu canxi cao, vì thế không nên ăn nhiều cải bó xôi.

Không ăn cải bó xôi trong vòng 2 giờ trước và sau khi uống thực phẩm chức năng bổ sung canxi.

Cải bó xôi giàu chất xơ, không thích hợp cho bệnh nhân bị tiêu chảy, do hàm lượng axit oxalic cao trong cải bó xôi có thể làm tình trạng đi ngoài phân lỏng nặng hơn.

Chần sơ rau trước khi ăn có thể loại bỏ được 80% axit oxalic có trong cải bó xôi.

Được mệnh danh là 'vua của các loại rau', cải bó xôi tốt cho sức khỏe như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi nấu cải bó xôi, nên đậy nắp nồi, và không nấu quá lâu sẽ làm giảm hàm lượng vitamin có trong rau.

Không nên ăn cải bó xôi trong thời gian dài, liên tục, cần thay đổi đa dạng các loại rau khác.

Cải bó xôi có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, bạn cần lưu ý loại rau này kỵ gì để tránh kết hợp.

