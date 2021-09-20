Người đàn ông 'máu lạnh' ném đứa trẻ từ tầng 2 ban công xuống đất, may mắn được một cảnh sát bắt kịp

Thế giới 20/09/2021 12:26

May mắn, một cảnh sát đã bắt được em bé 1 tháng tuổi bị ném khỏi ban công tầng hai.

Mới đây, theo thông tin trên Instagram của thị trưởng Steven Fulop, Cảnh sát thành phố Jersey nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông đe dọa sẽ ném một đứa trẻ từ tầng hai xuống.

Tuy nhiên, mặc dù cảnh sát đã cố thương lượng cho hắn ta bình tĩnh lại nhưng người này vẫn ném đứa bé một tháng tuổi từ tầng hai xuống. 

Theo văn phòng Công tố Hạt Hudson cho biết, may mắn cảnh sát Eduardo Matute đã bắt được đứa bé nên em đã không bị thương.

Bên cạnh, Kimberly Wallace-Scalcione - người phát ngôn của cảnh sát thành phố Jersey cho biết, người đàn ông ném đứa bé đã bị cảnh sát bắt. Nghi phạm bị buộc tội cố ý giết người, hành hung và gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Hiện, cảnh sát đang điều tra vụ việc.

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Cảnh sát thành phố Jersey Eduardo Matute đỡ em bé 1 tháng tuổi bị ném từ ban công tầng 2

Về phần viên cảnh sát bắt được đứa trẻ khỏi tử thần, văn phòng công tố cũng khen ngợi sĩ quan Joseph Casey và Đại úy Michael McKerry vì "hành động và sự dũng cảm" của họ. Cảnh sát thành phố Jersey cũng đăng một bức ảnh xúc động chụp lại cảnh Matute ôm đứa bé tại bệnh viện và ca ngợi hành động dũng cảm của sở cảnh sát. Tài khoản Twitter của cảnh sát Jersey cho hay:

"Các sĩ quan cảnh sát Jersey (JCPD) đã một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cứu sống một em bé 1 tháng tuổi trong hoàn cảnh cực kỳ căng thẳng hôm nay. Cảm ơn tất cả các sĩ quan #JCPD vì sự tận tâm của các bạn".

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