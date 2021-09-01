Nhiều lần từ chối kết hôn với em họ theo sắp đặt của gia đình, cô gái 30 tuổi bị anh trai và hai người họ hàng đâm chết giữa ban ngày.

Vừa qua, Nourzan Al-Shammari (30 tuổi) bị ba gã đàn ông đeo khăn trùm đầu và cầm dao đâm chết giữa ban ngày khi đang đi bộ từ chỗ làm về nhà ở thủ đô Baghdad. Được biết, cô gái trẻ bị sát hại trong vụ án "giết người vì danh dự" sau khi từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt với người em họ.

Vụ việc đã gây ra làn sóng giận dữ trên khắp cả nước sau khi xem đoạn video quay lại được chia sẻ trên mạng xã hội. Từ đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ anh trai của Nourzan vì nghi ngờ tham gia vào vụ tấn công gây chết người này, trong khi hai em họ của anh ta vẫn đang bỏ trốn.

Đây không phải lần đầu tiên Nourzan bị ép phải kết hôn dưới sự sắp đặt của gia đình. Cô từng bị gả cưới một lần khi chỉ là một đứa trẻ.

Nourzan Al-Shammari (30 tuổi) bị ba gã đàn ông đeo khăn trùm đầu và cầm dao tấn công ngay giữa ban ngày khi đang đi bộ từ chỗ làm về nhà ở thủ đô Baghdad

Liên quan đến vụ việc này, Thiếu tướng Saad Maan - Giám đốc phụ trách Thông tin và quan hệ của Bộ Nội vụ Iraq xác nhận, họ đã bắt giữ nhiều nghi phạm nhưng không tiết lộ danh tính. Theo ông Maan, "một nhóm chuyên gia và điều tra viên" đã được tập hợp để tìm ra thủ phạm gây án. Video quay lại vụ giết người được Cục Chống tội phạm Baghad công bố.

Trước đó, gia đình Nourzan từng ép cô kết hôn với người chồng đầu tiên năm 13 tuổi. Sau khi ly hôn, chú của Nourzan lại cố bắt cô cưới con trai mình, cũng là em họ nạn nhân. Vì nhiều lần từ chối cuộc hôn nhân này, Nourzan đã liên tục bị đe dọa.

Họ hàng khẳng định gần đây, Nourzan có chia sẻ những bài viết trên các tài khoản mạng xã hội, nói rằng cô cảm thấy không an toàn. Theo ông Saad Maan, anh trai đã thừa nhận tham gia sát hại em gái nhưng đổ lỗi cho mâu thuẫn gia đình mới dẫn đến cái chết của em.

Vụ giết người đã gây ra làn sóng phẫn nộ ở Iraq. Nhiều người chia sẻ hashtag có tên Nourzan lên tài khoản mạng xã hội để bày tỏ sự phản đối trước tình trạng bạo lực đối với phụ nữ.

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