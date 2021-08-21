Rộ tin bé gái 13 tuổi sát hại dã man em trai 5 tuổi vì ganh tị bố mẹ 'thiên vị', thương em hơn, cảnh sát tiết lộ sự thật giật mình

Thế giới 21/08/2021 14:19

Tin tức chị gái 13 tuổi sát hại em trai 5 tuổi được lan truyền đã gây sự hoang mang lớn trong dư luận, đặc biệt đối với các phụ huynh có con nhỏ.

Theo The Paper đưa tin, mới đây, một đoạn video gây xôn xao dư luận khi ghi lại cảnh một "bé gái" bị cảnh sát bắt giữ và áp giải về đồn. Được biết, người đăng chia sẻ thông tin rằng bé gái chỉ mới 13 tuổi, bị cảnh sát bắt vì liên quan đến vụ sát hại em trai vô cùng dã man.

Đồng thời, thông tin trên mạng cũng cho biết vụ án xảy ra tại một khu dân cư ở Phù Lăng, Trùng Khánh, Trung Quốc. Nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại này được cho là vì ghen tị với em trai 5 tuổi được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng hơn nên nhân lúc chỉ có hai chị em ở nhà, chị gái đã dùng dao làm bếp để sát hại em trai dã man.

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Bé gái bị cảnh sát bắt giữ và áp giải về đồn

Không rõ thực hư vụ việc thế nào nhưng khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội đã gây hoang mang, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ. Sau khi sự việc rầm rộ, cảnh sát Phù Lăng đã phải nhanh chóng đính chính thông tin. Theo xác nhận từ cảnh sát, đoạn video áp giải hung thủ là thật nhưng câu chuyện phía sau hoàn toàn không giống với tin đồn đang được lan truyền.

Cảnh sát cho biết, khoảng 12 giờ ngày 15/8, người phụ nữ họ Khâu (47 tuổi, ngụ ở Phù Lăng), bỗng nhiên quá khích, không kiểm soát được bản thân và đã dùng dao tấn công bé trai 4 tuổi sống gần đó. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã lập tức báo cảnh sát đến hiện trường xử lý. Nội dung đoạn video được đăng tải chính là thời điểm Khâu bị bắt giữ.

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Đoạn video clip là thời điểm người phụ nữ họ Khâu 47 tuổi bị cảnh sát bắt giữ vì dùng dao tấn công bé trai 4 tuổi sống gần nhà

Trước đó, Khâu và bé trai không hề quen biết nhau. Thời điểm xảy ra sự việc, Khâu đã lấy con dao từ quầy bán hoa quả và tấn công nạn nhân một cách bất ngờ. Bé trai bị thương được đưa gấp đến bệnh viện điều trị, rất may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát cho biết, hiện họ đang tiến hành điều tra và trong quá trình xử lý vụ việc, không thể tiết lộ thêm chi tiết vì vậy, yêu cầu người dân không lan truyền các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận và tạo ra ảnh hưởng xấu cho xã hội. Nhiều người đề nghị cảnh sát cần xử lý nghiêm minh đối với những kẻ tung tin đồn.

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