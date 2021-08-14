Đứa trẻ 7 tuổi đã sống như trong địa ngục cùng mẹ ruột và người tình, để rồi kết thúc cuộc đời một cách đau đớn.

Vừa qua, một người phụ nữ tên Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues (26 tuổi), đã bị cảnh sát Imbe, Brazil, bắt giữ sau khi thừa nhận đã giết chết con trai 7 tuổi Miguel của mình. Trước đó, sau khi gây án 2 ngày, người phụ nữ này mới đến sở cảnh sát báo tin rằng con đã mất tích. Trong quá trình cho lời khai, cô ta đã thừa nhận hành vi tội ác. Tại cơ quan cảnh sát, Rodrigues khai rằng đã cho bé trai uống thuốc chống trầm cảm và cho thi thể con vào túi vải thô rồi đem vứt xuống sông Tramandai. Sau khi có lời khai, cảnh sát tiến hành lục soát nhà của Rodrigues và tìm thấy sợi dây xích, vật dụng mà cô ta dùng để trói con trai trong tủ quần áo.

Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết chết con trai Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện trong tủ quần áo có một quyển vở với chữ viết tay của bé Miguel. Trong đó, đứa trẻ tự nhận mình là "Đứa con trai tồi tệ, không biết quý trọng người khác", "Đứa trẻ ngu ngốc", "Con không xứng đáng với mẹ",... Bruna Nathieli Porto da Rosa (23 tuổi) - Người tình đồng giới của Rodrigues, cũng bị tình nghi có liên quan đến cái chết của bé Miguel, hiện đã bị giam giữ. Trong một đoạn clip được cảnh sát thu thập cho thấy Rosa có nhiều lời lẽ đe dọa đứa trẻ.

"Nếu như mày tiểu ra quần trước khi mẹ về, tao sẽ đánh mày nhừ tử với cái cây này", "Nếu mày dám đi vệ sinh ra quần, tao sẽ dùng chất thải trét lên mặt mày", "Mày nên hiểu chuyện đi"... Sợi dây xích mà Rodrigues dùng để trói con trai nhốt trong tủ quần áo Cảnh sát trưởng Antonio Carlos Ractz cho biết, bé Miguel đã bị bỏ bê và hành hạ vô cùng nghiêm trọng: "Có một sự thật rõ ràng và chúng tôi cũng xin xác nhận nó là đứa trẻ đã sống trong sự hành hạ khủng khiếp từ thể chất đến tinh thần. Nạn nhân bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Mặc dù được đến trường nhưng đứa trẻ không hề có bạn và cũng chẳng được cho đi đâu khác. Em đã bị bắt nhốt trong phòng, bị trừng phạt, bị trói và bắt nhốt trong tủ quần áo khóa kín". Trước đó, người mẹ độc ác này đã từng định trao lại quyền nuôi dưỡng cho mẹ ruột của mình nhưng gặp vấn đề trong khâu xử lý giấy tờ. Sau khi sự việc xảy ra, João Pedro Ewert - bố ruột Miguel, cũng cho hay ông không hề hay biết con trai phải chịu đựng cảnh địa ngục trần gian cho đến ngày thông tin đứa trẻ qua đời tràn ngập khắp mặt báo. Ewert cho biết, Rodrigues từng chăm sóc Miguel rất tốt nhưng mọi chuyện thay đổi từ sau khi người phụ nữ này hẹn hò với người tình đồng giới Rosa. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được thi thể của bé Miguel. 2 nghi phạm đang đối mặt với tội danh giết người.

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