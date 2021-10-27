Người phụ nữ sinh kỷ lục một lần 9 đứa con, chi phí sức khỏe lên tới 1 triệu bảng Anh do Chính phủ chi trả

Người phụ nữ mang thai và sinh ra 9 đứa con trong cùng một lần đã tiết lộ rằng, cô từng phải thay tới 100 chiếc tã lót trong một ngày.

Theo India Times, người phụ nữ tên là Halima Cisse đến từ quốc gia Mali, ở vùng Tây Phi đã đạt kỷ lục thế giới về việc mang thai và sinh nhiều con nhất trong cùng một lần vào cách đây 5 tháng cho biết rằng những đứa con của hiện đang rất khỏe mạnh. Khi Cisse mang thai, kết quả siêu âm chỉ cho thấy cô đang mang trong mình 7 đứa trẻ, tuy vậy, cô đã sinh non vào tháng 5 vừa qua sau khi bay tới Maroc. Halima Cisse bên cạnh chồng và những đứa con của mình - Ảnh: Daily Mail "Sinh một đứa con đã vất vả lắm rồi, cho nên sinh chín là một điều không thể tưởng tượng nổi. Thật kinh ngạc khi tôi đã có thể chăm sóc cho chúng. Tôi xin gửi lòng biết ơn của mình đến đội ngũ y tế đã làm việc rất vất vả và cả số tiền mà chính phủ Mali đã hỗ trợ cho tôi." - Cisse nói với tờ Daily Mail.

Được biết, trong 9 đứa con mà Cisse sinh ra, có 4 bé trai và 5 bé gái. Các bé trai đã được Cisse đặt tên là Oumar, Elhadji, Bah và Mohammed VI, còn các bé gái được gọi tên là Adama, Oumou, Hawa, Kadidia và Fatouma. Các bé dù được sinh non nhưng vẫn rất khỏe mạnh - Ảnh: Daily Mail Cisse đã tiết lộ rằng cô đã vô cùng kinh ngạc khi phải dùng đến 100 miếng tã lót và 6 lít sữa mỗi ngày. Cô cho biết thêm, một mình cô đã không thể chăm sóc hết bọn trẻ mà cần phải có sự giúp đỡ của một "đội quân" y tá túc trực bên cạnh những bé con suốt ngày lẫn đêm.

"Khi tôi sinh con, em gái tôi đã nắm chặt lấy bàn tay tôi nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc đó là sẽ chăm sóc cho 9 đứa trẻ như thế nào bây giờ và ai sẽ giúp tôi?" - Cisse chia sẻ thêm. Phàn lớn tiền viện phí của Halima Cisse đã được Chính phủ Mali chi trả - Ảnh: Daily Mail Được biết, chồng của Cisse, anh Kader Arby, 35 tuổi không thể bay đến Maroc cùng với cô vào tháng 5 do hạn chế của Covid-19 đã đến đây vào ngày 9/7. Ngoài ra, hóa đơn viện phí gần 1 triệu bảng Anh đã được Chính phủ Mali chi trả phần lớn.

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