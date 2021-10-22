"Khi bắt đầu chụp ảnh, một số nhiếp ảnh gia đã cởi áo lót và chạm vào ngực của tôi, những người khác thì cởi đồ lót của tôi trong khi các buổi chụp ảnh diễn ra. Giờ đây, tôi đã có đủ nhận thức về những quyền của mình, nhưng hành vi quấy rối vẫn thường xảy ra." - Felicia chia sẻ.

Felicia Szeto đã thực hiện buổi chụp ảnh đầu tiên của mình vào cách đây sáu năm, khi cô mới 18 tuổi. Tuy buổi chụp ảnh đó diễn ra vô cùng tốt đẹp nhưng đáng buồn thay, cô chẳng thể nói như vậy với tất cả các buổi chụp ảnh sau đó.

Elia nói: "Tôi thường bị các nhiếp ảnh gia đặt các câu hỏi như tôi đã quan hệ với bạn trai chưa hay tôi có muốn trở thành bạn gái của họ không. Tôi thậm chí đã bị vỗ vào mông, ngoài ra các lời đề nghị về tình dục qua miệng hay âm đạo vẫn vô cùng phổ biến".

Một người mẫu khác là Eilia (không tiết lộ đầy đủ tên) năm nay 25 tuổi cho biết trong các buổi chụp ảnh riêng tư, các vụ quấy rối và lạm dụng tình dục vẫn đầy rẫy.

"Khi đang chụp ảnh và các nhiếp ảnh gia bắt đầu quấy rối bạn, điều đó rất kinh khủng" - Eilia cho biết thêm - "Bề ngoài tôi trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra tôi đang run rẩy ở sâu bên trong".

Eilia đầy rẫy vụ lạm dụng xảy ra trong các buổi chụp ảnh - Ảnh: SCMP

Ở Hong Kong, có đến hàng nghìn người mẫu tự do đăng tải hồ sơ của họ lên Instagram để thuận tiện kiếm việc. Có thể nói, phương tiện truyền thông mạng xã hội là một công cụ quan trọng để tìm việc và bảo vệ nó.

Các nhiếp ảnh gia - cả nghiệp dư và chuyên nghiệp - tuyển người mẫu từ nền tảng này cho các dự án của họ. Chi tiết công việc sẽ được thương lượng giữa người mẫu và nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, vì sự thiếu minh bạch của nó dẫn đến việc các người mẫu dễ bị lạm dụng.

Tại Hong Kong, Tổ chức phi lợi nhuận về Bạo lực tình dục đối với phụ nữ (ACSVAW) cho biết, họ đã xử lý nhiều trường hợp mà các người mẫu nữ bị quấy rối trong các buổi chụp ảnh riêng tư hoặc làm người mẫu cho các buổi vẽ khỏa thân. Người phát ngôn của hội cho biết: "Chúng tôi đã nhận được các báo cáo về các camera ẩn được lắp đặt trong các studio chụp ảnh". Tổ chức này cũng đã giải quyết các trường hợp lạm dụng tình dục liên quan đến tống tiền và đe dọa.



Lưu Ngân Linh - nhà sáng lập câu lạc bộ Hong Kong Life Model Club cho biết cô vô cùng sốc khi nghe tin nhiều người mẫu nữ đã bị quấy rối trong các buổi chụp ảnh riêng tư - Ảnh: SCMP

Nữ người mẫu Eilia cũng đã từng bị tống tiền như vậy, cô bộc bạch: "Đó là một vấn đề "nhức nhối". Các nhiếp ảnh gia chụp những bức ảnh riêng tư khi chưa có sự cho phép của người mẫu, sau đó họ dùng chúng để tống tiền. Tuy nhiên, thứ họ muốn không phải tiền mà là sự đáp ứng tình dục".

"Từng có nhiều nhiếp ảnh gia nói với tôi rằng nếu tôi không chịu quan hệ với họ, họ sẽ cho gia đình tôi xem cá bức ảnh mà họ đã chụp lén." - Eilia cho biết thêm, chồng và gia đình cô đều biết về công việc người mẫu của cô.

Cô chia sẻ thêm rằng, nhiều người mẫu nữ nhượng bộ và không lên tiếng vì họ giấu công việc người mẫu của họ với gia đình hoặc người yêu vì sợ bị phát hiện. "Có rất nhiều điều xấu hổ xung quanh công việc này, rất nhiều người là nạn nhân của 'victim-blaming' (nạn đổ lỗi cho nạn nhân)".

Tháng 9 vừa qua, chính quyền Hong Kong đã thông qua một dự luật quy định hành vi lạm dụng tình dục mà dùng hình ảnh riêng tư của người khác bao gồm cả việc đe dọa lan truyền hình ảnh và video riêng tư mà chưa có sự đồng ý của người trong ảnh/video có thể phải chịu mức án cao nhất là 5 năm tù.

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Các nhiếp ảnh gia chụp những bức ảnh riêng tư khi chưa có sự cho phép của người mẫu, sau đó họ dùng chúng để tống tiền. Tuy nhiên, thứ họ muốn không phải tiền mà là sự đáp ứng tình dục...

- Eilia, người mẫu ảnh tự do

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Theo nữ người mẫu Lưu Ngân Linh - nhà sáng lập câu lạc bộ Hong Kong Life Model Club, dự luật này đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lạm dụng tình dục nhưng thách thức lớn nhất vẫn là thay đổi thái độ của xã hội.

"Mọi người xem thường công việc người mẫu ảnh riêng tư này, nó bị kỳ thị và các người mẫu thường chịu xấu hổ. Ai cũng xem những người mẫu này như gái mại dâm và gọi họ là 'gà điện tử'". Lưu cho hay, "gà" là từ lóng mà người Quảng Đông thường dùng để gọi gái mại dâm.

"Mọi người cần phải xem công việc này cũng giống như các công việc khác vậy. Mọi người cũng phải hiểu rằng đây là hành vi quấy rối tình dục ở nơi làm việc và người mẫu cũng cần được hỗ trợ và bảo vệ giống như khi họ làm các công việc khác." - Lưu chia sẻ.

Lưu cũng cho biết thêm rằng, đa số các người mẫu nữ lựa chọn im lặng vì họ sợ rằng sẽ không được tuyển dụng nữa. "Họ sẽ bị mất việc nếu nói ra trong khi những nhiếp ảnh gia từng quấy rối họ vẫn tiếp tục hoạt động tự do mà không bị ảnh hưởng gì cả. Vậy họ được gì khi nói ra chứ?".



Một bức ảnh được trưng bày tại buổi triển lãm của Lưu Ngân Linh về chủ đề 'tôn vinh cơ thể con người' - Ảnh: SCMP

Vào tháng 8 vừa rồi, một nhà thiết kế thời trang người Hong Kong cũng đã bị bắt vì hành vi khiếm nhã của mình sau khi dụ dỗ một người mẫu trẻ tham gia một "buổi chụp ảnh miễn phí". Cảnh sát cho biết, thanh niên 32 tuổi này đã gặp nạn nhân 18 tuổi trên MXH trước khi thuyết phục cô đến căn hộ của mình để chụp ảnh. Cảnh sát đang xem xét liệu có cô gái nào khác cũng bị dụ dỗ vào tình huống tương tự hay không,

Câu lạc bộ Hong Kong Life Model Club thường xuyên chia sẻ các "quy tắc và quyền" trên nền tảng tuyển dụng người mẫu để giáo dục các người mẫu và cả các nghệ sĩ dù cho họ là nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ hay nhà điêu khắc.

Bảng các 'quy tắc và quyền' dành cho nghệ sĩ và người mẫu - Ảnh: Hong Kong Life Model Club

Các nguyên tắc bao gồm việc nghệ sĩ không được chụp ảnh người mẫu mà không có sự cho phép của họ; Không được phép chạm vào người mẫu trong bất kỳ trường hợp nào; Không thể yêu cầu được xem cơ thể khỏa thân của người mẫu trước khi thuê người mẫu. Người mẫu có quyền từ chối bất kỳ tư thế nào mà nghệ sĩ yêu cầu họ thực hiện nếu họ không muốn và có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào.