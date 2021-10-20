Vaccine Pfizer đạt hiệu quả 93% trong việc ngăn ngừa trẻ vị thành niên nhập viện do Covid-19

Kết quả này được rút ra từ một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ từ tháng 6 đến tháng 9/2021.

Theo một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, vaccine Pfizer/BioNTech đạt hiệu quả tới 93% trong việc ngăn ngừa nhập viện do mắc Covid-19 ở trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Hiệu quả của vaccine chỉ chênh lệch một chút giữa các đối tượng trong nhóm tuổi đó. Cụ thể, đối với nhóm trẻ từ 12 đến 15 tuổi, vaccine đạt hiệu quả 91%, nhưng đối với các trẻ từ 16 đến 18 tuổi lại là 94%.

Vaccine Pfizer/BioNTech đạt hiệu quả tới 93% trong việc ngăn ngừa nhập viện do mắc Covid-19 ở trẻ em từ 12 đến 18 tuổi - Ảnh: Internet Nghiên cứu này được lấy số liệu dựa trên 464 bệnh nhân gồm 170 bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 và 285 bệnh nhân nhập viện bởi các lý do khác từ 19 bệnh viện nhi trên 16 bang từ tháng 6 đến tháng 9/2021 - khoảng thời gian mà biến thể Delta đang hoành hành nghiêm trọng. Khoảng 72% bệnh nhân có ít nhất một bệnh lý nền và 68% đến trường đi học bình thường. Ngoài ra, hầu hết các bệnh nhân đều đến từ miền Nam Hoa Kỳ - nơi có mức độ lây truyền Covid-19 cao trong khoảng thời gian nghiên cứu.

Bệnh nhân được xem là đã tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19 nếu đã tiêm liều thứ 2 vaccine Pfizer/BioNTech ít nhất 14 ngày trước khi phát bệnh. Những người mới chỉ được tiêm 1 liều hoặc ít hơn 14 ngày kể từ liều thứ 2 sẽ bị loại khỏi nghiên cứu.

Theo dữ liệu của CDC Hoa Kỳ, từ tháng 8/2020 đã có hơn 65.000 trẻ em tại nước này đã phải nhập viện vì Covid-19 - Ảnh: Internet Trong số 179 bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 trong khảo sát, có đến 97% chưa được hoàn tất việc tiêm phòng. Tất cả các bệnh nhân nguy kịch đều chưa tiêm phòng, bao gồm 43% (77 bệnh nhân) được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), 29 người cần các thiết bị đặc biệt để duy trì sự sống và 2 người đã tử vong.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, từ tháng 8/2020 đã có hơn 65.000 trẻ em tại nước này đã phải nhập viện vì Covid-19 và gần 700 trường hợp đã tử vong. Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng đến từ Pfizer/BioNTech cho thấy rằng loại vaccine này có hiệu quả 100% trong việc chống nhập viện cho em từ 12 đến 15 tuổi và khảo sát thực tế này cũng đã cho thấy tiêm chủng hiệu quả cao trong việc giảm nguy cơ nhập viện cho những trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của CDC Hoa Kỳ, có 46% trẻ em từ 12 đến 15 và 54% trong số trẻ từ 16 đến 17 là được tiêm ngừa đầy đủ - một tỷ lệ thấp hơn nhiều so với bất kỳ nhóm tuổi trưởng thành nào.

Theo thống kê của CDC Hoa Kỳ, chỉ mới 46% trẻ em từ 12 đến 15 tuổi và 54% trong số trẻ từ 16 đến 17 là được tiêm ngừa đầy đủ - Ảnh: Internet "Kết quả từ nghiên cứu này củng cố tầm quan trọng của việc tiêm chủng để bảo vệ thanh thiếu niên Hoa Kỳ chống lại Covid-19 một cách mạnh mẽ. Những dữ liệu này cho thấy rằng việc tăng tỷ lệ tiêm chủng cho các cá nhân thuộc nhóm tuổi này có thể làm giảm tỷ lệ mắc Covid-19 ở Mỹ. Hơn nữa, khi việc đến trường học bắt đầu trở lại nhiều, các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu tỷ lệ mắc Covid-19, bao gồm cả việc tiêm phòng là bắt buộc." - Các tác giả của nghiên cứu trên cho hay.

Nga 'lập kỷ lục' mới về số ca tử vong do Covid-19 Trước tình hình các bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 tăng một cách chóng mặt, người đứng đầu khoa chăm sóc đặc biệt ở một bệnh viện tại Mát-xcơ-va cho biết tình huống này đã có thể dễ dàng tránh được nếu như nhiều người Nga lựa chọn tiêm chủng hơn.

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