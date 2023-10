Liên minh châu Âu xuất khẩu thành công 1 tỷ liều vaccine Covid-19

Mặc dù một số lô hàng từ EU đã bị ngừng vận chuyển vào tháng 3 vừa qua trong một thời gian ngắn để đảm bảo rằng các công ty dược phẩm lớn tôn trọng thỏa thuận giữa họ, nhưng EU đã xuất khẩu một lượng vaccine đặc biệt là khi so với các quốc gia khác như Anh và Hoa Kỳ.

Chủ tịch ủy ban châu Âu tuyên bố ít nhất mỗi liều thứ hai được sản xuất ở EU sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài. Bà cho biết, kết hợp với nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "chúng tôi đặt mục tiêu tiêm chủng toàn cầu là 70% vào năm 2022".

Tổ chức Our World in Data ước tính rằng 47,6% dân số thế giới đã tiêm ít nhất một liều vaccine - Ảnh: AP

Tổ chức Our World in Data ước tính rằng 47,6% dân số thế giới đã tiêm ít nhất một liều vaccine. Tuy nhiên nếu so với các quốc gia có thu nhập thấp, nơi chỉ có 2,7% dân số đã được tiêm 1 liều vaccine thì có thể nhận thấy một sự chênh lệch rõ ràng. Số liệu này chứng minh được sự bất bình đẳng rõ rệt về vaccine.

Liên minh châu Âu tuyên bố rằng việc tăng cường tiêm chủng Covid-19 trên toàn thế giới hiện là ưu tiên số 1 của khối. Tháng trước, EU đã cam kết gửi thêm 200 triệu liều vaccine tới châu Phi và các quốc gia có thu nhập thấp khác.