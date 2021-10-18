Những bức ảnh tuyệt đẹp chiến thắng giải nhiếp ảnh hoang dã năm 2021

Thế giới 18/10/2021 14:35

Được chọn từ hơn 50.000 bài dự thi từ 95 quốc gia khác nhau, những người chiến thắng trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia Động vật Hoang dã của năm 2021 được tổ chức bởi Bảo tàng lịch sử tự nhiên đã được tiết lộ trong buổi trao giải trực tuyến trong tuần này.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Tiến sĩ Doug Gurr phát biểu: "Người chiến thắng Grand Title (giải cao nhất) năm nay đã cho thấy một thế giới ẩn mình dưới đại dương, một khoảnh khắc chớp nhoáng nhưng vô cùng thú vị của động vật mà ít người có cơ hội được chứng kiến".

Tiến sĩ Doug Gurr nói thêm, những người dành chiến thắng trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia Động vật Hoang dã năm 2021, do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London tổ chức và duy trì được chọn ra từ 19 hạng mục với tiêu chí của ban tổ chức là tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ của thế giới tự nhiên với môi trường sống phong phú, hành vi của động vật và các loài vật phi thường. Mỗi bài dự thi đều được đánh giá ẩn danh bởi một hội đồng chuyên gia dựa trên các giá trị về tính độc đáo, tính tường thuật, sự xuất sắc về kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp.

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Bức ảnh 'Sinh tồn' đã đạt giải ở hạng mục Dưới nước cũng như Giải cao nhất (Grand Title) của cuộc thi năm nay. Nhiếp ảnh gia người Pháp Laurent Ballesta đã chụp được khoảnh khắc những con cá mú ngụy trang thoát ra khỏi đám mây trắng đục gồm trứng và tinh trùng của chúng ở Fakarava, Polynesia thuộc Pháp

Chia sẻ từ nhiếp ảnh gia đã giành giải ở hạng mục Dưới nước và cũng là người chiến thắng chung cuộc năm nay - Laurent Ballesta, để có được bức ảnh ngoạn mục đến vậy, trong vòng 5 năm qua, ê-kíp của anh đã phải ngụp lặn cả ngày lẫn đêm để đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ đợt sinh sản hàng năm diễn ra vào rằm tháng 7. Ước tính, khi bức ảnh được chụp đã có đến 20.000 con cá tập trung ở đảo san hô Fakarava, vùng Polynesia, Pháp trong một kênh hẹp phía nam đầm phá nối với đại dương.

Họ đã chụp được bức ảnh khi trời tối lúc những con cá mập rạn san hô đang săn cá. Loài cá này được xếp loại vào hạng dễ bị thương tổn và hiện đang được bảo vệ trong một khu dự trữ sinh quyển đặc biệt.

Một số bức ảnh khác giành chiến thắng ở cuộc thi năm nay:

Hạng mục từ 11-14 tuổi: Chim chích chòe ngân nga trên bông hoa hướng dương

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Bức ảnh này thuộc về một nhiếp ảnh gia nhí người Tây Ban Nha tên Andrés Luis Dominguez Blanco. Vào một chiều tháng 5 ấm áp, Andrés đã chú ý đến chú chim chích chòe này bay từ bông hoa này sang bông hoa khác và cất tiếng hót của mình. Từ trong xe của cha mình, Andrés đã chụp ảnh chú chim này khi đang du dương giai điệu của riêng mình trên cánh đồng hoa hướng dương

 Hạng mục Hành vi của động vật không xương sống: Quay nôi

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Trong khi đang lang thang trong một khu rừng gần nhà ở miền nam Ontario, Canada, nhiếp ảnh gia Gil Wizen đã phát hiện ra một chú nhện đánh cá (fishing spider) dưới một phiến cây. Con nhện đang kéo tơ rồi đan thành chiếc túi đựng trứng, mỗi chiếc túi đựng trứng này có thể chứa đến 750 trứng nhện. Nhện đánh cá mang theo túi trứng cho đến khi nở và nhện con phân tán ra ngoài

 Hạng mục Cuộc sống hoang dã nơi đô thị: "Căn phòng nhện"

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Nhiếp ảnh gia mang 2 quốc tịch Irasel và Canada Gil Wizen đã vô tình phát hiện chú nhện lang thang Brazil (Brazilian wandering spiders) này ở dưới gầm giường của mình. Loài nhện này có nọc độc mạnh đến mức có thể giết chết con người nhưng chỉ khi chúng bị khiêu khích mà thôi nhưng vì nọc độc nên chúng thường bị giết dù cho có một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Wizen cho biết thêm, kích cỡ con nhện chỉ bằng bàn tay mà thôi nhưng vì phối cảnh đặc biệt nên nó trông như một "gã khổng lồ"

Hạng mục Chân dung động vật: "Sự phản chiếu"

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Tuyệt tác này được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Kuwait, Majed Ali khi ông đi dạo suốt 4 giờ đồng hồ để gặp chú khỉ đột núi 40 tuổi Kibande. Khi cơn mưa bắt đầu rơi, Kibande ở ngoài trời và tận hưởng những giọt nước má lạnh. Khỉ đột núi sinh sống ở độ cao 1.400 mét trong 2 quần thể biệt lập: Núi lửa Virunga và Bwindi, tây nam Uganda. Hiện nay, chúng là một loài đang bị đe dọa bởi mất đi môi trường sống, dịch bệnh, săn trộm

Hạng mục từ 15-17 tuổi: "Chim giẻ cùi bay cao"

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Nhiếp ảnh gia người Phần Lan Heikke Kurkela muốn truyền tải cảm giác nhỏ bé của chú chim giẻ cùi Siberia giữa rừng vân sam rộng lớn thông qua bức ảnh của mình. Chim giẻ cùi thường dùng những cây cổ thụ làm nơi dự trữ thức ăn của mình. Chúng thường dùng nước bọt để kết dính thức ăn như hạt, quả mọng, động vật gặm nhấm và cô trùng lên cao trong các khe hở nhỏ của vỏ cây hoặc giữa các địa y

  Hạng mục Ảnh phóng sự: "Voi trong phòng"

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Nhiếp ảnh gia người Úc Adam Oswell đã vô cùng bối rối khi chứng kiến cảnh tượng khán giả chăm chú xem một chú voi đang bị buộc phải biểu diễn dưới nước mặc dù màn trình diễn đã được quảng cáo là mang tính giáo dục và là bài tập thể dục bình thường của những chú voi. Được biết, "du lịch voi" đã tăng lên khắp châu Á, đặc biệt là Thái Lan - nơi voi bị nuôi nhốt còn nhiều hơn voi ở ngoài tự nhiên. Đại dịch Covid-19 khiến ngành du lịch toàn cầu bị sụp đổ, dẫn đến việc các khu du lịch voi không còn được chủ nhân chăm sóc kỹ càng nữa.

 Hạng mục Hành vi của chim: "Cử chỉ thân mật"

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Bức ảnh này miêu tả lại một màn tán tình thân mật của quạ vào mùa đông - thời điểm bắt đầu mùa sinh sản của quạ. Nhiếp ảnh gia đến từ Canada Shane Kalyn đã sử dụng cường độ ánh sáng yếu để chụp được chi tiết bộ lông óng ánh của những con quạ trên nền tuyết trắng tương phản. Quạ chỉ kết đôi 1 lần trong đời, cặp đôi này sau đó thường tặng nhau những món quà là các viên đá nhỏ hay cành cây, rêu để củng cố mối quan hệ của mình

 Hạng mục Nghệ thuật tự nhiên: "Kinh ngạc"

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Nhiếp ảnh gia người Anh Alexander Mustard luôn muốn ghi lại hình ảnh của những chú cá dao cạo non đầy màu sắc nhưng lại thường bắt gặp những con trưởng thành đã sẫm màu mà thôi. Bức ảnh của Mustard truyền tải sự bối rối mà một kẻ săn mồi đối mặt khi chứng kiến một cảnh tượng đầy màu sắc như vậy. Dựa trên màu sắc của con cá dao cạo này, có thể thấy nó mới chỉ ở rạn san hô này chưa đầy 24 giờ. Trong 1-2 ngày tới, màu sắc của nó sẽ hòa hợp với huệ biển

Ảnh: Forbes

 

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