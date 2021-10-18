Những bức ảnh tuyệt đẹp chiến thắng giải nhiếp ảnh hoang dã năm 2021

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Tiến sĩ Doug Gurr phát biểu: "Người chiến thắng Grand Title (giải cao nhất) năm nay đã cho thấy một thế giới ẩn mình dưới đại dương, một khoảnh khắc chớp nhoáng nhưng vô cùng thú vị của động vật mà ít người có cơ hội được chứng kiến".

Tiến sĩ Doug Gurr nói thêm, những người dành chiến thắng trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia Động vật Hoang dã năm 2021, do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London tổ chức và duy trì được chọn ra từ 19 hạng mục với tiêu chí của ban tổ chức là tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ của thế giới tự nhiên với môi trường sống phong phú, hành vi của động vật và các loài vật phi thường. Mỗi bài dự thi đều được đánh giá ẩn danh bởi một hội đồng chuyên gia dựa trên các giá trị về tính độc đáo, tính tường thuật, sự xuất sắc về kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp.