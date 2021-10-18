Những bức ảnh tuyệt đẹp chiến thắng giải nhiếp ảnh hoang dã năm 2021

Được chọn từ hơn 50.000 bài dự thi từ 95 quốc gia khác nhau, những người chiến thắng trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia Động vật Hoang dã của năm 2021 được tổ chức bởi Bảo tàng lịch sử tự nhiên đã được tiết lộ trong buổi trao giải trực tuyến trong tuần này.
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Tiến sĩ Doug Gurr phát biểu: "Người chiến thắng Grand Title (giải cao nhất) năm nay đã cho thấy một thế giới ẩn mình dưới đại dương, một khoảnh khắc chớp nhoáng nhưng vô cùng thú vị của động vật mà ít người có cơ hội được chứng kiến".
Tiến sĩ Doug Gurr nói thêm, những người dành chiến thắng trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia Động vật Hoang dã năm 2021, do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London tổ chức và duy trì được chọn ra từ 19 hạng mục với tiêu chí của ban tổ chức là tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ của thế giới tự nhiên với môi trường sống phong phú, hành vi của động vật và các loài vật phi thường. Mỗi bài dự thi đều được đánh giá ẩn danh bởi một hội đồng chuyên gia dựa trên các giá trị về tính độc đáo, tính tường thuật, sự xuất sắc về kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp.
Chia sẻ từ nhiếp ảnh gia đã giành giải ở hạng mục Dưới nước và cũng là người chiến thắng chung cuộc năm nay - Laurent Ballesta, để có được bức ảnh ngoạn mục đến vậy, trong vòng 5 năm qua, ê-kíp của anh đã phải ngụp lặn cả ngày lẫn đêm để đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ đợt sinh sản hàng năm diễn ra vào rằm tháng 7. Ước tính, khi bức ảnh được chụp đã có đến 20.000 con cá tập trung ở đảo san hô Fakarava, vùng Polynesia, Pháp trong một kênh hẹp phía nam đầm phá nối với đại dương.
Họ đã chụp được bức ảnh khi trời tối lúc những con cá mập rạn san hô đang săn cá. Loài cá này được xếp loại vào hạng dễ bị thương tổn và hiện đang được bảo vệ trong một khu dự trữ sinh quyển đặc biệt.
Một số bức ảnh khác giành chiến thắng ở cuộc thi năm nay:
Hạng mục từ 11-14 tuổi: Chim chích chòe ngân nga trên bông hoa hướng dương
Hạng mục Hành vi của động vật không xương sống: Quay nôi
Hạng mục Cuộc sống hoang dã nơi đô thị: "Căn phòng nhện"