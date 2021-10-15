Người phụ nữ đang ngủ bỗng nghe tiếng nổ lớn ngay bên gối, tỉnh dậy phát mình suýt chết bởi một thứ 'ngoài hành tinh'

Thế giới 15/10/2021 15:05

Người phụ nữ này có lẽ đã không còn sống nữa nếu như thứ này rơi lệch qua một chút nữa thôi. May mắn thay, cô ấy vẫn còn khỏe mạnh và kể lại câu chuyện này.

Đêm ngày 3/10 vừa rồi, khi Ruth Hamilton - một cư dân sống tại thị trấn Golden, tỉnh British Columbia, Canada đang say giấc trên giường thì bị đánh thức vì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Một thứ gì đó đã rơi thẳng xuống, xuyên qua mái nhà và khiến cơ thể cô bị bao phủ bởi bụi bẩn và các mảnh vỡ.

Lập tức, Hamilton bật dậy rồi bật đèn lên, cô phát hiện một tảng đá lớn nằm giữa 2 chiếc gối của cô, ngay cạnh đầu của cô lúc nãy. Tảng đá này có kích thức bằng một bàn tay người đang nắm lại và nặng khoảng 1,3kg, theo The New York Times.

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Khối 'thiên thạch' rơi xuyên mái nhà, nằm gọn ở giữa 2 chiếc gối của cô Hamilton - Ảnh: Twitter

Hamilton ngay lập tức gọi cho 911 sau vụ việc. Một sĩ quan cảnh sát đã được điều đến hiện trường và điều tra nguồn gốc khối đá này. Sĩ quan này đã kiểm tra một công ty xây dựng địa phương xem liệu họ có gây ra bất kỳ vụ nổ nào gần đó hay không.

Đại diện của công ty xây dựng cho biết, họ không hề gây ra vụ nổ nào cả nhưng có đề cập đến việc đã nhìn thấy "một ánh sáng rực trên bầu trời trông như đã phát nổ". Hamilton sau đó đã nhận ra rằng tảng đá màu xám nằm trên gối của cô rất có thể là một thiên thạch.

Mỗi năm, ước tính có hàng nghìn tảng thiên thạch trôi lơ lửng trên không gian sau đó đã bay vào khí quyển của trái đất và để lại các dấu vết dễ dàng tìm thấy. Tuy nhiên, có rất ít các trường hợp trong lịch sử được ghi lại một người lại ở gần thiên thạch như Hamilton.

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HÀng năm, có rất nhiều thiên thạch 'đi lạc' vào khí quyển và hạ cánh xuống trái đất - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên CBC, tuy Hamilton không hề bị thương sau sự việc trên nhưng tâm lý cô vẫn bị chấn động vô cùng. “Bạn nghĩ là bạn đang ngủ rất ngon và an toàn, trên giường của bạn nhưng bạn hoàn toàn có thể bị một thiên thạch 'kết liễu'.” - Hamilton cho hay.

Hamilton cho biết thêm, cô dự định sẽ gửi tảng thiên thạch này cho các nhà khoa học tại Khoa Vật lý và Thiên văn học tại Đại học Western ở London, tỉnh Ontario nghiên cứu. Tuy vậy, cô vẫn muốn giữ lại hòn đá sau khi họ phân tích nó xong.

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Từ khóa:   ngoài hành tinh tiếng nổ lớn mảnh thiên thạch

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