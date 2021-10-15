Người dùng thuốc trị mỡ máu có 12% ít nguy cơ chết vì Covid-19 hơn

Thế giới 15/10/2021 12:09

Một nghiên cứu mới cho thấy, những người dùng thuốc trị mỡ máu có thể giảm 12% nguy cơ tử vong nếu mắc Covid-19.

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí y khoa PLOS Medicine, các nhà nghiên cứu ở Viện Karolinska đã theo dõi 963.876 cư dân tại Stockholm, Thủy Điển có độ tuổi trên 45 tuổi từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2020. Trong thời gian đó, 2.545 người chết vì Covid-19 bao gồm 765 (0,5%) người sử dụng statin (thuốc thuốc điều trị mỡ máu) và 1.780 (0,2%) người không sử dụng. Sau khi tính toán tất cả các yếu tố, họ kết luận, những người dùng statin vẫn có ít nguy cơ tử vong hơn.

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Statin là thuốc kê đơn dùng để điều trị bệnh mỡ máu và điều chỉnh huyết áp - Ảnh: The Sun

Sinh viên y khoa Viện Karolinska, đồng tác giả của nghiên cứu trên, cô Rita Bergqvist nói: “Kết quả từ nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc sử dụng statin có tác dụng phòng ngừa và ức chế tỷ lệ tử vong do Covid-19”.

Một đồng tác giả khác, anh Viktor Ahlqvist, nghiên cứu sinh tại Khoa Y tế Công cộng toàn cầu, Viện Karolinska, cho hay: "Nói chung, phát hiện của chúng tôi ủng hộ việc tiếp tục sử dụng stalin cho các trường hợp mắc bệnh tim mạch và mức độ mỡ trong máu cao phù hợp với các khuyến nghị hiện tại trong dịch Covid-19".

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Tuy vậy, cần thêm các nghiên cứu với các đối tượng ngẫu nhiên để đối chứng xem việc giảm tỷ lệ tử vong có thật sự do thuốc statin hay không - Ảnh: Internet

Nhận xét về nghiên cứu trên, các chuyên gia đến từ Anh cho biết statin hoạt động bằng cách giảm viêm trong máu. Nhưng họ cũng khẳng định thêm rằng cần có một thử nghiệm với các đối tượng ngẫu nhiên để đối chứng xem việc giảm tỷ lệ tử vong có thật sự do thuốc statin hay không.

Giáo sư Y học Tim mạch và chuyên gia tư vấn tim mạch tại Đại học Sheffield. ông Tim Chico cho biết nghiên cứu trên không chứng minh được Statin có thể là giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19 nhưng lại cung cấp được một số manh mối hỗ trợ những nghiên cứu khác sau này.

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Từ khóa:   thuốc điều trị COVID-19 Statin thuốc giảm mỡ máu

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