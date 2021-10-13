Công chúa Mako đến thăm mộ ông bà cố trong khi hôn lễ đang bị người dân phản đối kịch liệt

Thế giới 13/10/2021 19:17

Công chúa Nhật Bản Mako đã đến thăm mộ ông bà cố của mình ở Tokyo để cầu nguyện cho cuộc hôn nhân đang gây tranh cãi của cô với vị hôn phu Kei Komuro vào cuối tháng này.

Mặc một chiếc váy màu xám và đeo khẩu trang trắng trong ngày mưa, Công chúa Nhật Bản Mako cúi đầu trước lăng mộ của Hoàng đế Showa và Hoàng hậu Kojun. Khoảng 100 người đã tập trung tại lối vào của Nghĩa trang Hoàng gia Muashino ở thành phố Hachioji, Tokyo để có thể nhìn thấy công chúa - người sẽ kết hôn với vị hôn phu thường dân của mình vào ngày 26/10 tới đây.

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Công chúa đi thăm mộ của ông bà cố trong một ngày mưa khi mà hôn lễ của cô vđang vấp phải nhiều ý kiến phản đối - Ảnh: SCMP

Do lo ngại công chúa Mako sẽ bị dính vào cuộc tranh chấp tài chính của gia đình chồng tương lai, nhiều người dân Nhật Bản đã phản đối cuộc hôn nhân này. Thậm chí, nhiều người còn tham gia biểu tình trên phố khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa thì hôn lễ của công chúa sẽ diễn ra.

Trước đó, công chúa Mako đã tuyên bố sẽ không nhận số tiền hồi môn trị giá 150 triệu yên (khoảng 1,3 triệu đô la) khi kết hôn. Số tiền này được đưa cho các thành viên nữ của hoàng tộc nếu họ lựa chọn kết hôn dân thường để duy trì phẩm giá của họ khi rời khỏi gia đình.

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Công chúa Mako dâng hoa lên mộ ông bà cố của mình - Ảnh: SCMP

Được biết, hôn lễ của công chúa đã được công bố từ đầu tháng 10 này, sau khi kết hôn, cô và chồng sẽ chuyển đến Mỹ sinh sống. Những ngày qua do sự soi mói quá mức của truyền thông nước này, công chúa Mako đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý.

Ban đầu, đám cưới được dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 4/11/2018 những phải hoãn lại ngay tháng 2 cùng năm vì các tranh chấp về tài chính của mẹ Komuro và người bạn trai cũ của bà. Người này cho biết đã hỗ trợ cho mẹ của Komuro số tiền lên đến 4 triệu yên, bao gồm luôn cả học phí đại học của anh.

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Công chúa Mako và vị hôn phu Kei Komuro - Ảnh: SCMP

Komuro sau đó đã đưa ra thông báo rằng mọi rắc rối đang được giải quyết, vị luật sư đại diện của Komuro cho biết anh sẽ nói chuyện trực tiếp với bạn trai của mẹ mình. Komuro còn nói thêm, thật ra đây là một món quà nhưng anh đã đề nghị sẽ thanh toán lại tất cả cho bạn trai cũ của mẹ mình.

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