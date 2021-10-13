Một người đàn ông phải trả cho hàng xóm 100 nghìn bảng Anh vì... lắp đặt thiết bị phát hiện khách đến nhà

Thế giới 13/10/2021 16:00

Hàng xóm của người đàn ông này cảm thấy bị "quấy rối" khi thiết bị này có chức năng ghi hình lại khiến cho cô liên tục lo lắng mỗi khi ra khỏi nhà.

Theo The Sun, John Woodard - một người đàn ông ở thị trấn Thame, hạt Oxfordshire đang phải đối mặt với viễn cảnh phải đưa cho hàng xóm 100.000 bảng Anh sau khi thiết bị phát hiện có khách trước nhà của anh bị cho là đã "xâm phạm quyền riêng tư" của cô ấy.

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Vì lắp đặt một thiết bị xem có ai đến nhà mình lúc đi vắng, người đàn ông này có thể sẽ phải trả 100.000 bảng Anh - Ảnh: Internet

John Woodard, 45 tuổi là một kỹ thuật viên điện tử nghe nhìn, đã lắp 4 thiết bị tên là "Ring Doorbell" (tạm dịch: Rung chuông cửa) sau khi xe hơi của anh ta bị trộm vào năm 2009. Các thiết bị này có tích hợp với camera và micro, được kết nối quan Internet để thông báo cho chủ nhà vắng mặt biết rằng có khách đang đến nhà mình.

Nhưng hàng xóm của anh, Tiến sĩ Mary Fairhurst tuyên bố rằng các thiết bị này đang "xâm phạm" đời tư của cô khiến cô ấy cảm thấy như đang bị "giám sát bằng hình ảnh liên tục". Cô còn cho biết, cảm giác này mạnh đến nỗi cô còn phải chuyển sang nơi khác sinh sống.

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Thẩm phán cho biết, các hình ảnh và âm thanh của Tiến sĩ Mary Fairhurst được thiết bị 'Ring Doorbell' ghi lại thuộc về dữ liệu cá nhân của cô Mary - Ảnh: The Sun

Theo Tòa án Quận Oxford, Tiến sĩ Mary Fairhurst đã phàn nàn với John rằng có cảm thấy khó chịu ra sao. Tuy nhiên, mặc dù John đã là hàng xóm với cô trong 20 năm, anh ta lại rất hung hăng khi nghe lời phàn nàn của cô.

Hôm qua, thẩm phán Melissa Clarke đã kết luận rằng John đã vi phạm Đạo luật bảo vệ dữ liệu 2018 cũng như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu. Vị thẩm phán này cho biết thêm, các hình ảnh và âm thanh của Tiến sĩ Mary Fairhurst được thiết bị "Ring Doorbell" ghi lại thuộc về dữ liệu cá nhân của cô Mary. Ngoài ra, John đã không xử lý mọi chuyện một cách văn minh hơn dù anh ta hoàn toàn có thể.

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Sau phiên điều trần, John cho hay, ông đã vô cùng sốc và thất vọng vì khi mua các thiết bị này, ông chỉ muốn dùng nó để bảo vệ tài sản và phương tiện của mình - Ảnh: The Sun

Sau phiên điều trần, John cho hay, ông đã vô cùng sốc và thất vọng vì khi mua các thiết bị này ông chỉ muốn dùng nó để bảo vệ tài sản và phương tiện của mình. Hơn nữa, John cho biết, ngoài ông ra, rất nhiều hàng xóm khác trong khu có các loại chuông cửa và camera thông minh tương tự.

Được biết, thiết bị "Ring Doorbell" này đã được phân phối đến hơn 100.000 người mua trên toàn nước Anh. Bên phân phối khuyên các khách hàng của mình hãy đảm bảo rằng mọi người đều biết họ sẽ được ghi hình lại bằng cách dán thông báo lên cửa ra vào và cửa sổ của mình.

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