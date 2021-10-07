Nguy cơ khủng khiếp cho những người từng mắc Covid-19

Những người từng mắc Covid-19 đã khỏi bệnh hoặc bệnh nhẹ chưa từng nhập viện chữa trị có nguy cơ suy tim và huyết khối kéo dài sau 1 năm âm tính, theo một nghiên cứu mới đây.

Theo một báo cáo được đăng tải trên tập san khoa học đa ngành Nature, các chuyên gia mới đây đã phát hiện ra những nguy cơ liên quan đến tim mạch ở những cá nhân đã được chữa khỏi Covid-19. Người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, bác sĩ Ziyad Al-Aly giám đốc trung tâm dịch tễ học lâm sàng của Hệ thống chăm sóc y tế cựu chiến binh ở bang Missouri, Hoa Kỳ nói: "Hậu quả của bệnh Covid-19 thật sự đáng quan ngại”.

Nguy cơ tim mạch kéo dài 1 năm sau khi khỏi bệnh Covid-19 - Ảnh: Reuters

Đội ngũ chuyên gia này cho hay, nguy cơ đau tim, đột quỵ tăng theo mức độ nghiêm trọng của bệnh Covid-19 vào giai đoạn đầu trong 12 tháng đầu tiên khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Các nhà khoa học đã phải so sánh rủi ro xuất hiện biến chứng liên quan đến tim mạch ở 151.195 cựu chiến binh đã được chữa khỏi Covid-19 với hơn 3,6 triệu cựu chiến binh chưa từng mắc bệnh để rút ra kết luận trên.

Các bác sĩ tại Houston, Mỹ nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân mắc Covid-19 - Ảnh: SCMP

Sau khi so sánh, họ đã nhận lại kết quả bất ngờ. So với nhóm người chưa từng nhiễm bệnh, nhóm bệnh nhân đã được chữa khỏi đối mặt với nguy cơ suy tim cao hơn đến 39% và cao gấp 2,2% ở nguy cơ xuất hiện huyết khối gây thuyên tắc phổi trong năm đầu tiên kể từ khi khỏi bệnh.

Từ đó, có thể kết luận rằng, trong mỗi 1000 bệnh nhân được điều trị tại nhà thì có đến 5,8 ca suy tim và 2,8 ca thuyên tắc phổi. Còn đối với những người bệnh được điều trị tại bệnh viện thì mang nguy cơ ngừng tim cao tới 5,8 lần và nguy cơ viêm cơ tim cao gấp 14 lần so với những người không mắc bệnh.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguy-co-khung-khiep-cho-nhung-nguoi-tung-mac-covid-19-429443.html