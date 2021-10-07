Nguy cơ vứt bỏ hơn 200 triệu liều vaccine phòng Covid-19

Thế giới 07/10/2021 13:28

Theo thống kê, sẽ có hơn 240 triệu liều vaccine Covid-19 từ các nước ở châu Âu, Nhật và Mỹ sẽ hết hạn trước khi kịp thời tiêm cho người dân.

Theo tờ Nikkei Asia, một phân tích của công ty nghiên cứu Airfinity, Anh cho thấy, sẽ có khoảng 100 triệu liều vaccine Covid-19 mà nhóm G7 (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý) và cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang tích trữ sẽ hết hạn sử dụng vào cuối năm nay dù cho đang xem xét việc tiêm mũi tăng cường.

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Chỉ trong vòng 2 tháng tới đây, sẽ có tới 240 triệu liều vaccine sẽ hết hạn sử dụng - Ảnh: Internet

Hơn nữa, chỉ trong vòng 2 tháng tới đây, sẽ có tới 240 triệu liều vaccine sẽ hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, do thời gian còn lại quá ngắn nên việc gửi số vaccine này tới các quốc gia đang phát triển là vô cùng khó khăn.

Ngoài ra, Airfinity cũng cho biết, số vaccine Covid-19 tồn kho của G7 và EU sẽ vượt quá con số 1 tỷ liều vào cuối năm nay do cung đã vượt xa cầu. Phân tích còn cho thấy rằng, lý do cho việc trên là vì dù cho có tiêm mũi tăng cường, các quốc gia cũng sẽ không phê duyệt việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi.

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Vaccine Covid-19 được đưa tới các quốc gia phát triển sẽ có hạn sử dụng tối đa từ 6 đến 7 tháng - Ảnh: Internet

Bình thường, những loại vaccine Covid-19 được đưa tới các quốc gia phát triển sẽ có hạn sử dụng tối đa từ 6 đến 7 tháng. Vì vậy, khi vaccine được phân phối tới các nước trong nhóm đang phát triển thông qua COVAX (Kế hoạch Toàn cầu Vắc-xin COVID-19) thì cần có thêm thời gian để vận chuyển và bảo quản lạnh nên việc cân nhắc về ngày hết hạn của các loại vaccine được tặng là vô cùng cần thiết.

Tại Nhật, số vaccine đã mua hoặc đồng ý mua là 560 triệu liều. Qua quá trình tiêm chủng mở rộng, nước này đã hoàn thành tiêm chủng cho hơn 60% dân số dù kế hoạch có khởi động chậm hơn so với Mỹ và các quốc gia Châu Âu.

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Nhật Bản đã hoàn thành tiêm chủng cho hơn 60% dân số - Ảnh: Internet

Theo đó, gần như tất cả những cá nhân muốn được tiêm ngừa vaccine Covid-19 ở Nhật sẽ được tiêm vào tháng 11 tới đây, số vaccine còn lại sẽ được lưu trữ trong kho. Vaccine AstraZeneca đang được nước này chú trọng và tăng cường tiêm để giảm thiểu việc lãng phí.

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Từ khóa:   vaccine AstraZeneca Tiêm ngừa vaccine Covid-19 vaccie hết hạn

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