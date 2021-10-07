Gần 200.000 bộ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả dương tính giả bị thu hồi ở Mỹ

Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vào ngày 5/10 vừa qua đã ban hành thông báo cho người dân về việc kết quả dương tính giả có thể xuất hiện khi sử dụng bộ xét nghiệm Covid-19 tại nhà được sản xuất bởi công ty Ellume của Úc. Điều này đồng nghĩa với việc, rất nhiều người đã nghĩ rằng mình dương tính với Covid-19 sau khi sử dụng sản phẩm này nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

Công ty Ellume đã phải thu hồi một số lô sản phẩm cho ra kết quả dương tính giả sau khi sử dụng - Ảnh: Internet

Giám đốc Điều hành Ellume, ông Sean Parsons cho hay rằng công ty đã phát hiện một số lỗi dương tính giả trong vài lô sản phẩm và xác định được nguyên nhân vì sao. Tuy nhiên, những lỗi kỹ thuật mà sản phẩm này mắc phải đều không được công khai bởi lý do "bí mật thương mại".