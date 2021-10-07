Gần 200.000 bộ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả dương tính giả bị thu hồi ở Mỹ

Một số lô thiết bị xét nghiệm Covid-19 tại nhà đã bị thu hồi do cho ra kết quả dương tính giả vì những lỗi trong quá trình sản xuất chỉ mới được phát hiện gần đây.
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Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vào ngày 5/10 vừa qua đã ban hành thông báo cho người dân về việc kết quả dương tính giả có thể xuất hiện khi sử dụng bộ xét nghiệm Covid-19 tại nhà được sản xuất bởi công ty Ellume của Úc. Điều này đồng nghĩa với việc, rất nhiều người đã nghĩ rằng mình dương tính với Covid-19 sau khi sử dụng sản phẩm này nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.
Giám đốc Điều hành Ellume, ông Sean Parsons cho hay rằng công ty đã phát hiện một số lỗi dương tính giả trong vài lô sản phẩm và xác định được nguyên nhân vì sao. Tuy nhiên, những lỗi kỹ thuật mà sản phẩm này mắc phải đều không được công khai bởi lý do "bí mật thương mại".
Ông Sean Parsons nói thêm, đã có tổng cộng 427.000 bộ xét nghiệm được chuyển đến Mỹ, bao gồm luôn cả những sản phẩm được giao cho Bộ Quốc phòng Mỹ, gặp vấn đề. Đã có 42.000 kết quả dương tính được cho ra sau khi hơn một nửa thiết bị xét nghiệm này được sử dụng. Tuy vậy, con số nhầm lẫn thật sự là bao nhiêu thì chưa rõ.
Vì lý do đó, một số lô xét nghiệm Covid-19 đã bị công ty Ellume thu hồi. Tờ New York Times cho biết đã có gần 200.000 bộ xét nghiệm lỗi bị thu hồi, nhưng cả FDA và công ty Ellume đều không công bố số lượng cụ thể.
Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cũng khuyến khích những ai đã cho ra kết quả dương tính sau khi dùng sản phẩm của Ellume nên liên hệ với các nhân viên y tế để theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, bất kỳ ai đang sở hữu bộ xét nghiệm nằm trong các lô sản phẩm bị báo lỗi từ tháng 4 đến tháng 8/2021 thì đều có thể đổi sản phẩm sau khi liên hệ với nhà cung cấp.