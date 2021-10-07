'Không gì hơn gia đình', người đàn ông hiến 65% lá gan cho cha mình để cứu sống ông

Người đàn ông trong câu chuyện dưới đây đã chứng minh cho câu nói 'không có gì hơn gia đình'. Tuy nhiên, ở đời thật, có bao nhiêu người làm được như anh ta?

Theo một bài viết của Humans Of Bombay, một người đàn ông đã gần như mất đi lá gan của mình sau một trận suy gan đột ngột. Đây thật sự là một cú sốc cho gia đình ông ấy bởi người này được biết đến là chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu trước đây. Gia đình trong câu chuyện này - Ảnh: Humans Of Bombay Khi người đàn ông vẫn đang nằm trong phòng bệnh, bác sĩ đã thông báo với gia đình ông ấy rằng ông chỉ còn có 6 tháng để sống nếu không tìm được người hiến tặng. Đối diện với sự thật rằng mình có thể mất đi người cha thân yêu bất cứ lúc nào, cậu con trai đã quyết định dùng lá gan để cứu sống cha ruột mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Humans Of Bombay, người con trai chia sẻ: "Tôi nói với gia đình mình rằng 'Con sẽ cứu cha. Con sẽ hiến gan của mình!'. May mắn khi kết quả xét nghiệm cho thấy tôi là một người có lá gan phù hợp với cha, nhưng tôi lại bị gan nhiễm mỡ. Cậu con trai đã phải khổ luyện để có thể hiến 65% lá gan cho cha mình - Ảnh: Humans Of Bombay Để hiến 65% lá gan của mình, tôi đã phải tập thể dục chăm chỉ và ăn uống lành mạnh. Sau vài lần kiểm tra, tôi được thông báo là đã đủ khỏe mạnh để thực hiện ca phẫu thuật! Tôi vui mừng và thở phào nhẹ nhõm nhưng cha tôi lại khóc nức nở!"

Gia đình cho biết, để thực hiện cuộc phẫu thuật gây nguy hiểm đến tính mạng của cả 2 cha con này, gia đình đã phải tiết kiệm đến 200.000 Rupee (tương đương hơn 600 triệu đồng). May mắn thay, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Trong quá trình hồi phục, 2 cha con đã càng gắn khít với nhau hơn - Ảnh: Humans Of Bombay "Khi tôi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật của mình, bác sĩ mỉm cười với tôi và nói 'Cậu đã cứu sống cha của mình!'. Sau đó, tôi đã khóc nấc lên vì hạnh phúc. Khi tôi và cha gặp nhau lần đầu sau ca phẫu thuật, ông đã nói 'Hãy cùng nhau chiến đấu và chiến thắng nào!'. Sự căng thẳng mà chúng tôi cảm thấy trong nhiều tháng đã tan biến! Và trên thực tế, quá trình hồi phục sau cuộc phẫu thuật cũng rất thú vị! Chúng tôi đã được học cách điều khiển xe lăn cùng nhau và dành thời gian chơi cờ cá ngựa." Được biết, hiện tại cả 2 cha con đều đang rất khỏe mạnh. Họ đang ấp ủ thành lập một công ty cùng nhau và vẫn chơi cờ cá ngựa thường xuyên. Quả thật, gia đình là trên hết.

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