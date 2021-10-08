Động đất 6,1 độ Richter, 250 tòa nhà mất điện, Thủ đô Tokyo bao phủ bởi bóng tối

Thế giới 08/10/2021 11:51

Trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra vào tối ngày 7/10 đã khiến một phần Thủ đô Tokyo của Nhật Bản chìm vào bóng tối khi nhiều nhiều tòa nhà bị mất điện, nhiều tuyến tàu cao tốc buộc dừng hoạt động.

Theo thông tin từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất xảy ra vào khoảng 22 giờ 41 phút ngày 7/10 vừa qua (20h41 ngày 7-10 theo giờ Việt Nam) có tâm chấn ở độ sâu tận 80km, khu vực tây bắc tỉnh Chiba.

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Nước tràn lên khỏi hố ga vì ảnh hưởng của trận động đất ngày 7/10 - Ảnh: AP

Hãng tin Bloomberg cho biết, truyền thông nước Nhật đã ghi lại khoảnh khắc mực nước tràn lên từ các hố ga trên đường phố Tokyo và nhiều chuyến tàu cao tốc, tàu điện ngầm tại đây cũng đã bị mất điện, ngưng hoạt động tạm thời. Trong khi đó, sân bay Haneda đã phải tạm đóng cửa đường băng trong một thời gian ngắn để kiểm tra lại các điều kiện an toàn cần thiết.

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Các công tác sữa chữa được thực hiện ngay trong đêm - Ảnh: AP

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ động đất, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại tình hình. Theo đài NHK, trận động đất này đã khiến 2 người phụ nữ sống tại tỉnh Chiba bị thương nghiêm trọng.

Được biết, tại một số khu vực ở Tokyo, cường độ trận động đất này đạt tới 5 trên thang đo 7 cấp độ của Nhật Bản. Tuy động đất vẫn thường xảy ra tại "đất nước mặt trời mọc", nhưng những trận như ngày 7/10 vừa qua là rất hiếm gặp.

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Nhiều chuyến tàu cao tốc đã phải tạm dừng hoạt động vì trận động đất - Ảnh: AP
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Cường độ của trận động đất xảy ra vào ngày 7/10 được cho là tương đương với trận động đất đã xảy ra vào tháng 3/2011 ở đông bắc Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của 15.000 người tại quốc gia này - Ảnh: AP

Theo đó, cường độ của trận động đất xảy ra vào ngày 7/10 được cho là tương đương với trận động đất đã xảy ra vào tháng 3/2011 ở đông bắc Nhật Bản. Trận động đất vào năm 211 đã cướp đi sinh mạng của 15.000 người trên đất nước này.

Ngoài ra, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Matsuno Hirokazu đã thông báo rằng các cơ sở hạt nhân chưa ghi nhận bất thường nào. Báo cáo từ Công ty Điện lực Tokyo cho biết, khoảng 250 tòa nhà tại Tokyo đã bị mất điện trong một thời gian ngắn.

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Từ khóa:   động đất tại Nhật Bản Thủ đô Tokyo Mất điện

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