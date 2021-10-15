Người phụ nữ buộc phải cắt bỏ tứ chi vì biến chứng của Covid-19

Biến chứng của Covid-19 đã gây ra các khối máu bị đông ở tay và chân của người phụ nữ này khiến cô phải cắt đi cả 4 chi để bảo toàn mạng sống.

Autumn Nugent, một người mẹ 3 con đến từ Hoa Kỳ đã chia sẻ câu chuyện của mình sau khi cô phải lắp chân giả do việc tụ máu - một biến chứng của Covid-19 mà cô mắc phải vào năm ngoài 1 tỷ. Autumn hiện đang khuyến khích tất cả mọi người hãy đi tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 ngay hôm nay.

Vì biến chứng đông máu của Covid-19, Autumn đã phải cắt bỏ 4 chi của mình - Ảnh: Twitter

Sau thời gian dài tập vật lý trị liệu, vừa qua Autumn đã gửi cho vị bác sĩ đã điều trị cho mình đoạn video quay lại cảnh cô đang thử chân giả. Vị bác sĩ này cho hay, tuy Covid-19 đã "cướp đi" tay và chân của cô ấy nhưng anh vô cùng ấn tượng bởi sự kiên cường và sức mạnh tình thần mà cô ấy có.

Bác sĩ Wesley Ely thú nhận rằng ông thậm chí đã rơi nước mắt khi xem đoạn video mà cô Autumn, 32 tuổi gửi cho ông. Bác sĩ Wesly chia sẻ rằng, Autumn muốn khuyên mọi người hãy đi tiêm vaccine ngay vì các biến chứng mà cô ấy gặp phải đều có thể được ngăn chặn bằng vaccine.

Các y tá phải dành hàng giờ liền mỗi ngày để thay băng vết thương cho Autumn - Ảnh: Twitter

Trên Twitter của mình, bác sĩ Wesly viết: "Covid-19 là một bệnh về mạch máu có thể ảnh hưởng đến tim, phổi, não hoặc bất kỳ cơ quan nào khác trên cơ thể. Chứng đông máu làm các cơ quan trong cơ thể "chết" dần đi.

Bác sĩ Wesley cho biết thêm, trong khi trải qua vật lý trị liệu, Autumn đã phải đồng thời dùng hơn 12 loại thuốc khác nhau mỗi ngày trong suốt nhiều tuần sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ các chi của cô ấy.

Đưa ra lời cảnh báo của mình đối với mọi người, bác sĩ Wesley nói: "Cuộc sống của Autumn đã mãi mãi thay đổi. Đây là thực tế có thể hoàn toàn xảy ra đối với một người khỏe mạnh".

Người phụ nữ đang ngủ bỗng nghe tiếng nổ lớn ngay bên gối, tỉnh dậy phát mình suýt chết bởi một thứ 'ngoài hành tinh' Người phụ nữ này có lẽ đã không còn sống nữa nếu như thứ này rơi lệch qua một chút nữa thôi. May mắn thay, cô ấy vẫn còn khỏe mạnh và kể lại câu chuyện này.

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